Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Народный депутат Алексей Кучеренко отреагировал на остановку транзита российского газа через Украину с 1 января. Он назвал трудности, которые возникнут вследствие этого.

Об этом Алексей Кучеренко сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 2 декабря.

Остановка транзита российского газа

Нардеп отметил, что около 85% доходов "Оператора газотранспортной системы Украины" поступало от транзита России. После остановки расходы придется покрывать украинским компаниям.

По словам Кучеренко, это особенно повлияет на газодобывающие компании, для которых тариф на транспортировку газа вырос с 20 до 80 копеек за кубометр.

"Теперь россияне не платят с 1 января за транзит, но расходы на эту ГТС остаются, они примерно в год где-то составляют 25 миллиардов гривен. И кто-то должен их заплатить", — добавил он.

Напомним, 1 января Украина остановила транспортировку российского природного газа через свою территорию.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский назвал остановку транзита российского газа одним из самых больших поражений Москвы.