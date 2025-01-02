Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Народний депутат Олексій Кучеренко відреагував на зупинку транзиту російського газу через Україну з 1 січня. Він назвав труднощі, які виникнуть внаслідок цього.

Про це Олексій Кучеренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 2 грудня.

Зупинка транзиту російського газу

Нардеп наголосив, що близько 85% доходів "Оператора газотранспортної системи України" надходило від транзиту Росії. Після зупинки витрати доведеться покривати українським компаніям.

За словами Кучеренка, це особливо вплине на газовидобувні компанії, для яких тариф на транспортування газу зріс з 20 до 80 копійок за кубометр.

"Тепер росіяни не платять з 1 січня за транзит, але витрати на цю ГТС лишаються, вони приблизно на рік десь складають 25 мільярдів гривень. І хтось має їх заплатити", — додав він.

Нагадаємо, 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через свою територію.

Згодом Президент України Володимир Зеленський назвав зупинку транзиту російського газу однією з найбільших поразок Москви.