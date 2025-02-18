Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Народный депутат Нина Южанина заявила, что с 1 марта работа всех автозаправочных станций в Украине может остановиться. Однако эксперт топливного рынка Сергей Куюн отметил, что этого не будет и АЗС продолжат работу.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 18 февраля.

Заявление о прекращении работы АЗС

"Меня действия политиков удивляют. Мы и так живем в такое очень тяжелое время, очень плохих новостей и еще дополнительно нагнетать на ровном месте — мне не понятно зачем это делать. Все же понимают, что любые постановления или чеки — никто не откажется заправлять авто критической инфраструктуры, полиции, скорой помощи и вообще", — сказал Куюн.

По словам эксперта, если какой-то документ чему-то не соответствует, то значит его надо переписать, но рынок это не остановит. По его мнению, это все вымышленные угрозы и так нельзя делать.

"Думаю, что если оно критично и они не успевают с чем-то, то могут отсрочить действие этого документа, а когда он будет готов — возобновят. Перенесут на несколько месяцев, но это все проблема Минфина", — добавил Куюн.

Он убежден, что никто не прекратит отпуск топлива и все будут работать, как работают сейчас. Эксперт уточнил, что там нет критических изменений во всей форме чека, предполагается лишь, что на них будет содержаться некоторая новая информация. При этом это никак не влияет на отчетность АЗС по объемам.

"Условно изменится форма чека. Разве это уважительная причина говорить, что АЗС прекратит работу? Считаю, что нет", — подытожил Куюн.

Ранее Южанина сообщила, что проблема заключается в том, что сейчас ни один регистратор расчетных операций не может быть доработан и обновлен.

А в материале Новини.LIVE мы рассказывали, что будет с ценами на АЗС с января 2025 года.