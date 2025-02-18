Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет arrow
Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

18 февраля 2025 г. 14:31

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Text

13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Text

09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

Text

00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
Text

20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Text

13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Text

09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

Text

00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
Text

20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

Народный депутат Нина Южанина заявила, что с 1 марта работа всех автозаправочных станций в Украине может остановиться. Однако эксперт топливного рынка Сергей Куюн отметил, что этого не будет и АЗС продолжат работу.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 18 февраля.

Заявление о прекращении работы АЗС

"Меня действия политиков удивляют. Мы и так живем в такое очень тяжелое время, очень плохих новостей и еще дополнительно нагнетать на ровном месте — мне не понятно зачем это делать. Все же понимают, что любые постановления или чеки — никто не откажется заправлять авто критической инфраструктуры, полиции, скорой помощи и вообще", — сказал Куюн.

По словам эксперта, если какой-то документ чему-то не соответствует, то значит его надо переписать, но рынок это не остановит. По его мнению, это все вымышленные угрозы и так нельзя делать.

"Думаю, что если оно критично и они не успевают с чем-то, то могут отсрочить действие этого документа, а когда он будет готов — возобновят. Перенесут на несколько месяцев, но это все проблема Минфина", — добавил Куюн.

Он убежден, что никто не прекратит отпуск топлива и все будут работать, как работают сейчас. Эксперт уточнил, что там нет критических изменений во всей форме чека, предполагается лишь, что на них будет содержаться некоторая новая информация. При этом это никак не влияет на отчетность АЗС по объемам.

"Условно изменится форма чека. Разве это уважительная причина говорить, что АЗС прекратит работу? Считаю, что нет", — подытожил Куюн.

Ранее Южанина сообщила, что проблема заключается в том, что сейчас ни один регистратор расчетных операций не может быть доработан и обновлен.

А в материале Новини.LIVE мы рассказывали, что будет с ценами на АЗС с января 2025 года.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:57 Сильный мороз и снег — прогноз погоды на завтра от Диденко

14:55 Иностранец оправдывал агрессию РФ в Одессе — какое наказание

14:51 США и Россия завершили переговоры в Саудовской Аравии, — росСМИ

14:38 Работа для учителей с зарплатой 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:26 Розыск от ТЦК — когда он законен, как его отменить

14:23 В Одессе массово продают недвижимость — анализ объявлений

14:16 Налоговая скидка на обучение — как вернуть часть денег в 2025

14:12 Трамп сообщил о ликвидации лидера "Аль-Каиды" в Сирии

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

14:57 Сильный мороз и снег — прогноз погоды на завтра от Диденко

14:55 Иностранец оправдывал агрессию РФ в Одессе — какое наказание

14:51 США и Россия завершили переговоры в Саудовской Аравии, — росСМИ

14:38 Работа для учителей с зарплатой 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий

14:26 Розыск от ТЦК — когда он законен, как его отменить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:23 В Одессе массово продают недвижимость — анализ объявлений

14:16 Налоговая скидка на обучение — как вернуть часть денег в 2025

14:12 Трамп сообщил о ликвидации лидера "Аль-Каиды" в Сирии

13:38 Сделка по ископаемым сдержит развитие экономики Украины, — СМИ

13:36 Турецкие плавучие электростанции не прибудут в Одессу

06:52 Мнение изменено — как Олаф Шольц влиял на войну в Украине

06:40 Изменения на рынке металла — какие цены на алюминий в феврале

04:55 Прогнозы неутешительные — что будет с курсом доллара в 2025 году

17 февраля 2025

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

16 февраля 2025

06:40 Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале

15 февраля 2025

06:52 Эксперимент на молодежи — подводные камни контракта для 18-летних

06:40 Рынок золота в феврале — новые тарифы в ломбардах Украины

14 февраля 2025

18:15 Деньги на войну — какие страны покупают российский газ и почему

07:15 Война за рынок ЕС — как Трамп хочет забрать у РФ "газовую иглу"

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Text

13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Text

09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

Text

00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
Text

20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир