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Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

18 лютого 2025 р. 14:31

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14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

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13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

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13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

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13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

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09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

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Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що з 1 березня робота всіх автозаправних станцій в Україні може зупинитись. Однак експерт паливного ринку Сергій Куюн наголосив, що цього не буде та АЗС продовжать роботу.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 18 лютого.

Заява про припинення роботи АЗС

"Мене дії політиків дивують. Ми і так живемо в такий дуже важкий час, дуже поганих новин і ще додатково нагнітати на рівному місці — мені не зрозуміло нащо це робити. Всі ж розуміють, що будь-які постанови чи чеки — ніхто не відмовиться заправляти авто критичної інфраструктури, поліції, швидкої допомоги та і взагалі", — сказав Куюн.

За словами експерта, якщо якийсь документ чомусь не відповідає, то значить його треба переписати, але ринок це не зупинить. На його думку, це все вигадані загрози і так не можна робити. 

"Думаю, що якщо воно критично і вони не встигають з чимось, то можуть відтермінувати дію цього документу, а коли він буде готовий — поновлять. Перенесуть на декілька місяців, але це все проблема Мінфіну", — додав Куюн.

Він переконаний, що ніхто не припинить відпуск пального і всі будуть працювати, як працюють зараз. Експерт уточнив, що там немає критичних змін у всій формі чека, передбачається лише, що на них буде міститися деяка нова інформація. Водночас це ніяк не впливає на звітність АЗС щодо обсягів.

"Умовно зміниться форма чеку. Хіба це поважна причина говорити що АЗС припинить роботу? Вважаю, що ні", — підсумував Куюн.

Раніше Южаніна повідомила, що проблема полягає у тому, що зараз жоден реєстратор розрахункових операцій не може бути доопрацьований та оновлений.

А у матеріалі Новини.LIVE ми розповідали, що буде з цінами на АЗС з січня 2025 року.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

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