Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Полная остановка американской поддержки является абсолютно неприемлемой для Украины, особенно в условиях продолжающихся боевых действий. Без разведывательных данных от США, даже имеющееся оружие, не позволит Украине эффективно бороться с оккупантом.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 21 января.

Кто может помочь Украине

По словам Алексея Гончаренко, полная остановка помощи со стороны США является неприемлемой для Украины, особенно в условиях войны.

"Европейские страны могут предоставить помощь, но они не способны полностью заменить США", — отметил Гончаренко, подчеркнув, что зависимость от западной поддержки остается высокой.

Депутат также добавил, что, хотя в Украине существует собственный военно-промышленный комплекс, он недостаточно развит, чтобы полностью заменить иностранную помощь, что связано с неэффективной работой правительства.

"Что касается отечественного ВПК, к счастью, он существует, но, к сожалению, из-за неудачной работы нашего правительства и властей, украинский военно-промышленный комплекс недостаточно силен, чтобы стать полноценной альтернативой. Мы очень зависимы. Есть еще одно направление, о котором говорят мало, но оно крайне важно. Для нас очень значимы данные, которые мы получаем от разведки. Если мы прекратим получать эту информацию от наших партнеров, то, даже имея оружие, нам будет чрезвычайно сложно вести успешные боевые действия", — резюмировал Гончаренко.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты потратили на поддержку войны в Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем страны НАТО. Он назвал такие расходы неприемлемыми.

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