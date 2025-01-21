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Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

21 января 2025 г. 13:40

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

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13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

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12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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Полная остановка американской поддержки является абсолютно неприемлемой для Украины, особенно в условиях продолжающихся боевых действий. Без разведывательных данных от США, даже имеющееся оружие, не позволит Украине эффективно бороться с оккупантом.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 21 января.

Кто может помочь Украине

По словам Алексея Гончаренко, полная остановка помощи со стороны США является неприемлемой для Украины, особенно в условиях войны.

"Европейские страны могут предоставить помощь, но они не способны полностью заменить США", — отметил Гончаренко, подчеркнув, что зависимость от западной поддержки остается высокой.

Депутат также добавил, что, хотя в Украине существует собственный военно-промышленный комплекс, он недостаточно развит, чтобы полностью заменить иностранную помощь, что связано с неэффективной работой правительства.

"Что касается отечественного ВПК, к счастью, он существует, но, к сожалению, из-за неудачной работы нашего правительства и властей, украинский военно-промышленный комплекс недостаточно силен, чтобы стать полноценной альтернативой. Мы очень зависимы. Есть еще одно направление, о котором говорят мало, но оно крайне важно. Для нас очень значимы данные, которые мы получаем от разведки. Если мы прекратим получать эту информацию от наших партнеров, то, даже имея оружие, нам будет чрезвычайно сложно вести успешные боевые действия", — резюмировал Гончаренко.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты потратили на поддержку войны в Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем страны НАТО. Он назвал такие расходы неприемлемыми.

Также мы писали, что на своей инаугурации 47-й президент США заявил о намерении провести переговоры с Путиным и анонсировал встречу с российским лидером.

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23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы