Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Повна зупинка американської підтримки є абсолютно неприйнятною для України, особливо в умовах триваючих бойових дій. Без розвідувальних даних від США, навіть наявна зброя, не дозволить Україні ефективно боротись з окупантом.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко в ефір Ранок.LIVE в вівторок, 21 січня.

Хто може допомогти Україні

За словами Гончаренка, повна зупинка допомоги від США є неприйнятною для України, особливо в умовах війни.

"Європейські країни можуть надати допомогу, але вони не можуть повністю замінити США", — зазначив Гончаренко, підкреслюючи, що залежність від західної допомоги залишається високою.

Депутат також зауважив, що хоча в Україні існує власний військово-промисловий комплекс, він недостатньо сильний, щоб повністю замінити закордонну допомогу через погану роботу уряду.

"Що стосується вітчизняного ВПК, на щастя він існує, але на горе наше, і завдяки невдалій роботі нашого уряду, нашої влади, український військово-промисловий комплекс, недостатньо сильний, щоб замінити собою. Ми дуже залежні. Є ще один напрямок, про який небагато говорять, але він є дуже важливим. Для нас дуже важливими є дані, які ми отримуємо від розвідки. І якщо ми припинимо отримувати ці дані від наших партнерів, то навіть маючи зброю, нам буде надзвичайно складно вести успішні бойові дії", — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати витратили на підтримку війни в Україні на 200 мільярдів доларів більше, ніж країни НАТО. Він назвав такі витрати неприйнятними.

Також ми писали, що на своїй інавгурації 47-й президент США заявив про намір провести переговори з Путіним і анонсував зустріч із російським лідером.