Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту arrow
Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

21 січня 2025 р. 13:40

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Повна зупинка американської підтримки є абсолютно неприйнятною для України, особливо в умовах триваючих бойових дій. Без розвідувальних даних від США, навіть наявна зброя, не дозволить Україні ефективно боротись з окупантом.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко в ефір Ранок.LIVE в вівторок, 21 січня.

Хто може допомогти Україні

За словами Гончаренка, повна зупинка допомоги від США є неприйнятною для України, особливо в умовах війни.

"Європейські країни можуть надати допомогу, але вони не можуть повністю замінити США", — зазначив Гончаренко, підкреслюючи, що залежність від західної допомоги залишається високою.

Депутат також зауважив, що хоча в Україні існує власний військово-промисловий комплекс, він недостатньо сильний, щоб повністю замінити закордонну допомогу через погану роботу уряду.

"Що стосується вітчизняного ВПК, на щастя він існує, але на горе наше, і завдяки невдалій роботі нашого уряду, нашої влади, український військово-промисловий комплекс, недостатньо сильний, щоб замінити собою. Ми дуже залежні. Є ще один напрямок, про який небагато говорять, але він є дуже важливим. Для нас дуже важливими є дані, які ми отримуємо від розвідки. І якщо ми припинимо отримувати ці дані від наших партнерів, то навіть маючи зброю, нам буде надзвичайно складно вести успішні бойові дії", — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати витратили на підтримку війни в Україні на 200 мільярдів доларів більше, ніж країни НАТО. Він назвав такі витрати неприйнятними.

Також ми писали, що на своїй інавгурації 47-й президент США заявив про намір провести переговори з Путіним і анонсував зустріч із російським лідером.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:45 Куп'янськ тримається попри все — репортаж Новини.LIVE

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

13:40 На Тернопільщині командир платив солдату бойові за ремонт будинку

13:32 Стало відомо, чому Шепелєв не перейшов до ЛНЗ

13:29 Продукти на 10 млн — дружина одеського депутата годуватиме школи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:25 Коваль сказав, скільки Україна заробила на експорті агропродукції

13:18 Україну накриє мокрим снігом — синоптик Діденко описала погоду

13:14 Робота у Німеччині та Польщі без знання мов – що очікувати

13:13 Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум в Давосі

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

13:45 Куп'янськ тримається попри все — репортаж Новини.LIVE

13:40 На Тернопільщині командир платив солдату бойові за ремонт будинку

13:32 Стало відомо, чому Шепелєв не перейшов до ЛНЗ

13:29 Продукти на 10 млн — дружина одеського депутата годуватиме школи

13:25 Коваль сказав, скільки Україна заробила на експорті агропродукції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:18 Україну накриє мокрим снігом — синоптик Діденко описала погоду

13:14 Робота у Німеччині та Польщі без знання мов – що очікувати

13:13 Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум в Давосі

13:07 У МВС показали, як прикордонники знищили росіян під Вовчанськом

13:01 Дональд Трамп допоміг зняти фільм про Одесу

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE