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ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

31 января 2025 г. 17:50

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17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

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16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

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13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

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12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

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12:30 В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

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11:15 Комбат резко раскритиковал военную цензуру против журналистов

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11:03 Прогнозы не слушаем — что говорят военные о демобилизации

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08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

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06:53 Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

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17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

Text

16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

Text

13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

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12:30 В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

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11:15 Комбат резко раскритиковал военную цензуру против журналистов

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11:03 Прогнозы не слушаем — что говорят военные о демобилизации

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08:00 Лидер Китая неожиданно пошел против Путина — эфир Ранок.LIVE

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06:53 Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

Сегодня, 31 января, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, уничтожение в Курской области Российской Федерации командного пункта российских военных.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Самые главные новости на Вечір.LIVE:

  • Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Курской области, — Генштаб;
  • за 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65% до 22,6 млрд долл.;
  • замораживание грантов USAID привело к остановке мониторинга военных преступлений в Украине, помощи переселенцам и реабилитации ветеранов, — The Guardian;
  • мобилизуют даже забронированных: бизнес просит власть ввести ответственность за нарушения со стороны представителей ТЦК;
  • в 2024 году в Украине смертность была в 2,8 раза выше рождаемости, — Минюст;
  • захват Покровска даст России два варианта дальнейшего наступления: Reuters описали сценарии.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат, внефракционная, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам правовой политики Сергей Демченко;
  • генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

Ранее мы писали, что Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что на Курщине около трех недель не подтверждается присутствие войск Северной Кореи.

Напомним, что российские пропагандисты запустили очередную масштабную дезинформацию о "зверствах украинских воинов в Курской области".

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18:14 Будет суровая зима — синоптики предупредили в прогнозе на февраль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:10 Курить станет дорого — как и почему подорожают сигареты

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