ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 31 января, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, уничтожение в Курской области Российской Федерации командного пункта российских военных.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Самые главные новости на Вечір.LIVE:

Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Курской области, — Генштаб;

за 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65% до 22,6 млрд долл.;

замораживание грантов USAID привело к остановке мониторинга военных преступлений в Украине, помощи переселенцам и реабилитации ветеранов, — The Guardian;

мобилизуют даже забронированных: бизнес просит власть ввести ответственность за нарушения со стороны представителей ТЦК;

в 2024 году в Украине смертность была в 2,8 раза выше рождаемости, — Минюст;

захват Покровска даст России два варианта дальнейшего наступления: Reuters описали сценарии.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат, внефракционная, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам правовой политики Сергей Демченко;

генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

Ранее мы писали, что Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что на Курщине около трех недель не подтверждается присутствие войск Северной Кореи.

Напомним, что российские пропагандисты запустили очередную масштабную дезинформацию о "зверствах украинских воинов в Курской области".