ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 31 січня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних питань. Зокрема, знищення у Курській області Російської Федерації командного пункту російських військових.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Найголовніші новини на Вечір.LIVE:

Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Курській області, — Генштаб;

за 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до 22,6 млрд доларів;

заморожування грантів USAID призвело до зупинки моніторингу воєнних злочинів в Україні, допомоги переселенцям та реабілітації ветеранів, — The Guardian;

мобілізують навіть заброньованих: бізнес просить владу запровадити відповідальність за порушення з боку представників ТЦК;

у 2024 році в Україні смертність була у 2,8 раза вищою за народжуваність, — Мін'юст;

захоплення Покровська дасть Росії два варіанти подальшого наступу: Reuters описали сценарії.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народна депутатка, позафракційна, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

народний депутат, "Слуга народу", комітет з питань правової політики Сергій Демченко;

генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

Раніше ми писали, що Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що на Курщині близько трьох тижнів не підтверджується присутність військ Північної Кореї.

Нагадаємо, що російські пропагандисти запустили чергову масштабну дезінформацію про "звірства українських воїнів у Курській області".