ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия получит зеркальные и дальнобойные удары в случае атак. Кроме того, обсуждается вопрос усиления финансирования программы PURL для укрепления обороноспособности Украины.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 13 октября

Приглашенные гости:

Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;

Олесь Маляревич — заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";

Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;

Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";

Александр Краев — эксперт Совета внешней политики "Украинская призма";

Виктор Таран — руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук";

Павел Жовниренко — председатель правления Центра стратегических исследований;

Евгений Сова — вице-спикер Кнессета (Израиль);

Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины;

Геннадий Гудков — российский оппозиционный политик;

Константин Криволап — авиационный эксперт.

Напомним, российские войска атаковали предприятие в Черниговской области. Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько российских воздушных целей удалось обезвредить за сутки.