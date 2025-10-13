ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия получит зеркальные и дальнобойные удары в случае атак. Кроме того, обсуждается вопрос усиления финансирования программы PURL для укрепления обороноспособности Украины.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.
Эфир День.LIVE 13 октября
Приглашенные гости:
- Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;
- Олесь Маляревич — заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";
- Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;
- Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
- Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
- Александр Краев — эксперт Совета внешней политики "Украинская призма";
- Виктор Таран — руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук";
- Павел Жовниренко — председатель правления Центра стратегических исследований;
- Евгений Сова — вице-спикер Кнессета (Израиль);
- Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины;
- Геннадий Гудков — российский оппозиционный политик;
- Константин Криволап — авиационный эксперт.
Напомним, российские войска атаковали предприятие в Черниговской области. Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько российских воздушных целей удалось обезвредить за сутки.