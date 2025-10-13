Видео
Видео

ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

13 октября 2025 г. 13:10

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия получит зеркальные и дальнобойные удары в случае атак. Кроме того, обсуждается вопрос усиления финансирования программы PURL для укрепления обороноспособности Украины.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 13 октября

Приглашенные гости:

  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;
  • Олесь Маляревич — заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";
  • Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;
  • Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Александр Краев — эксперт Совета внешней политики "Украинская призма";
  • Виктор Таран — руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук";
  • Павел Жовниренко — председатель правления Центра стратегических исследований;
  • Евгений Сова — вице-спикер Кнессета (Израиль);
  • Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины;
  • Геннадий Гудков — российский оппозиционный политик;
  • Константин Криволап — авиационный эксперт.

Напомним, российские войска атаковали предприятие в Черниговской области. Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько российских воздушных целей удалось обезвредить за сутки.

Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2025 г. 8:00
Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

10 октября 2025 г. 21:00
Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

10 октября 2025 г. 17:55
Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

10 октября 2025 г. 13:21
Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025 г. 8:00
В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

9 октября 2025 г. 17:57
Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

9 октября 2025 г. 13:07
Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025 г. 8:00

