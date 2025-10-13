Відео
ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

13 жовтня 2025 р. 13:10

Глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія отримає дзеркальні і далекобійні удари в разі атак. Окрім того, обговорюється питання посилення фінансування програми PURL для зміцнення обороноздатності України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00. 

Ефір День.LIVE 13 жовтня

Запрошені гості:

  • Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;
  • Олесь Маляревич — заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";
  • Марія Зайцева — депутат Харківської районної ради;
  • Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";
  • Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";
  • Віктор Таран — керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук";
  • Павло Жовніренко — голова правління Центру стратегічних досліджень;
  • Євген Сова — віце-спікер Кнесету (Ізраїль);
  • Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України;
  • Геннадій Гудков — російський опозиційний політик;
  • Костянтин Криволап — авіаційний експерт.

Нагадаємо, російські війська атакували підприємство у Чернігівській області. Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки російських повітряних цілей вдалося знешкодити за добу. 

