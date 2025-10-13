ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

Глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія отримає дзеркальні і далекобійні удари в разі атак. Окрім того, обговорюється питання посилення фінансування програми PURL для зміцнення обороноздатності України.
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.
Ефір День.LIVE 13 жовтня
Запрошені гості:
- Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;
- Олесь Маляревич — заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";
- Марія Зайцева — депутат Харківської районної ради;
- Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
- Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";
- Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";
- Віктор Таран — керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук";
- Павло Жовніренко — голова правління Центру стратегічних досліджень;
- Євген Сова — віце-спікер Кнесету (Ізраїль);
- Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
- Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України;
- Геннадій Гудков — російський опозиційний політик;
- Костянтин Криволап — авіаційний експерт.
Нагадаємо, російські війська атакували підприємство у Чернігівській області. Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки російських повітряних цілей вдалося знешкодити за добу.