ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

Глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія отримає дзеркальні і далекобійні удари в разі атак. Окрім того, обговорюється питання посилення фінансування програми PURL для зміцнення обороноздатності України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 13 жовтня

Запрошені гості:

Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;

Олесь Маляревич — заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";

Марія Зайцева — депутат Харківської районної ради;

Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";

Віктор Таран — керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук";

Павло Жовніренко — голова правління Центру стратегічних досліджень;

Євген Сова — віце-спікер Кнесету (Ізраїль);

Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України;

Геннадій Гудков — російський опозиційний політик;

Костянтин Криволап — авіаційний експерт.

Нагадаємо, російські війська атакували підприємство у Чернігівській області. Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки російських повітряних цілей вдалося знешкодити за добу.