Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини arrow
Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

24 октября 2024 г. 19:38

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. В то же время стало известно, что прокурорам выделят дополнительно почти 2,5 млрд. гривен на зарплаты.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 24 октября

  • Зеленский провел Ставку: ключевой темой стала подготовка к отопительному сезону.
  • Прокурорам выделят дополнительно почти 2,5 млрд. гривен на зарплаты в 2025 году.
  • С мая количество забронированных лиц выросло почти вдвое.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский   убежден, что если будут реализованы все пункты Плана победы, России придется принять участие в Саммите мира. Он подчеркнул, что это докажет действенность целей и принципов Организации объединенных наций.

Также мы писали, что вблизи Селидово Донецкой области российские захватчики казнили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Их тела были обнаружены украинскими защитниками после отражения у россиян утраченных позиций.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:14 Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

20:07 Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться

20:03 Зеленский выступил на Конгрессе местных и региональных советов — что сказал

20:00 Как запечь тыкву, чтобы сохранить максимум пользы — просто и быстро

20:00 Повестка поступила пенсионеру — должен ли он прийти в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:52 В ТЦК объяснили, законно ли мобилизовать мужчин после 50 лет

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

19:35 Зеленский в обращении объяснил, что будет включать План усиления Украины

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

19:17 Все больше украинцев хотят переговоров с РФ уже сейчас — результаты опроса

20:14 Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

20:07 Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться

20:03 Зеленский выступил на Конгрессе местных и региональных советов — что сказал

20:00 Как запечь тыкву, чтобы сохранить максимум пользы — просто и быстро

20:00 Повестка поступила пенсионеру — должен ли он прийти в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:52 В ТЦК объяснили, законно ли мобилизовать мужчин после 50 лет

19:35 Зеленский в обращении объяснил, что будет включать План усиления Украины

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

19:17 Все больше украинцев хотят переговоров с РФ уже сейчас — результаты опроса

19:11 Приближаемся к критической точке — война разрушает экологию Одесчины

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье