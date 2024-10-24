Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. В то же время стало известно, что прокурорам выделят дополнительно почти 2,5 млрд. гривен на зарплаты.
Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".
Главные новости за 24 октября
- Зеленский провел Ставку: ключевой темой стала подготовка к отопительному сезону.
- Прокурорам выделят дополнительно почти 2,5 млрд. гривен на зарплаты в 2025 году.
- С мая количество забронированных лиц выросло почти вдвое.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если будут реализованы все пункты Плана победы, России придется принять участие в Саммите мира. Он подчеркнул, что это докажет действенность целей и принципов Организации объединенных наций.
Также мы писали, что вблизи Селидово Донецкой области российские захватчики казнили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Их тела были обнаружены украинскими защитниками после отражения у россиян утраченных позиций.