Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Водночас стало відомо, що прокурорам виділять додатково майже 2,5 млрд гривень на зарплати.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 24 жовтня

Зеленський провів Ставку: ключовою темою стала підготовка до опалювального сезону.

Прокурорам виділять додатково майже 2,5 млрд гривень на зарплати у 2025 році.

З травня кількість заброньованих осіб зросла майже вдвічі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо буде реалізовано всі пункти Плану перемоги, Росії доведеться взяти участь у Саміті миру. Він підкреслив, що це доведе дієвість цілей та принципів Організації об'єднаних націй.

Також ми писали, що поблизу Селидового Донецької області російські загарбники стратили чотирьох полонених бійців Національної гвардії України. Їх тіла були виявлені українськими захисниками після відбиття у росіян втрачених позицій.