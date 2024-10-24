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Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

24 жовтня 2024 р. 19:38

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19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

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18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

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08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Водночас стало відомо, що прокурорам виділять додатково майже 2,5 млрд гривень на зарплати.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 24 жовтня

  • Зеленський провів Ставку: ключовою темою стала підготовка до опалювального сезону.
  • Прокурорам виділять додатково майже 2,5 млрд гривень на зарплати у 2025 році.
  • З травня кількість заброньованих осіб зросла майже вдвічі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо буде реалізовано всі пункти Плану перемоги, Росії доведеться взяти участь у Саміті миру. Він підкреслив, що це доведе дієвість цілей та принципів Організації об'єднаних націй. 

Також ми писали, що поблизу Селидового Донецької області російські загарбники стратили чотирьох полонених бійців Національної гвардії України. Їх тіла були виявлені українськими захисниками після відбиття у росіян втрачених позицій.

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20:03 Зеленський виступив на Конгресі місцевих та регіональних рад — що говорив

20:00 Як запекти гарбуз, щоб зберегти максимум користі — просто та швидко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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