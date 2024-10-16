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Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

16 октября 2024 г. 8:00

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08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

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21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

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19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

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18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

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17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

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08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
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23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

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Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Гостями эфира Ранок.LIVE стали глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, политический эксперт Дмитрий Васильев, футуролог Виталий Кулик, эксперт по вопросам безопасности Валерий Поцелуйко и дипломат Александр Левченко. В частности, они обсудят подготовку Украины к зиме.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют требование Запада снизить мобилизационный возраст до 18 лет. 

Также они обсудят усиление эвакуации гражданских в Харьковской области. 

В эфире будут аналитика важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, 15 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, посвященное всесторонней подготовке к зимнему периоду. Он заслушал отчеты всех участвующих в процессах восстановления и защиты энергетической инфраструктуры.

Также в Харьковской области было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения.

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08:00 Денежная помощь для подготовки к зиме для четырех регионов — какие условия

07:54 Жена Гусева появилась в соцсетях в пикантном образе — фото

07:32 В Киевской области прогремели мощные взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Небольшие предприятия по производству дронов не могут бронировать своих работников

07:21 Мужчина продавал гранатометы, чтобы купить автомобиль на фронт — как наказал суд

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
Text

23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

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20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

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19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

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17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине