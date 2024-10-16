Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, политический эксперт Дмитрий Васильев, футуролог Виталий Кулик, эксперт по вопросам безопасности Валерий Поцелуйко и дипломат Александр Левченко. В частности, они обсудят подготовку Украины к зиме.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют требование Запада снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Также они обсудят усиление эвакуации гражданских в Харьковской области.

В эфире будут аналитика важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, 15 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, посвященное всесторонней подготовке к зимнему периоду. Он заслушал отчеты всех участвующих в процессах восстановления и защиты энергетической инфраструктуры.

Также в Харьковской области было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения.