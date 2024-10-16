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Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

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00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

15 жовтня 2024
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

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19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

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17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, політичний експерт Дмитро Васильєв, футуролог  Віталій Кулик, експерт з питань безпеки Валерій Поцелуйко та дипломат Олександр Левченко. Зокрема, вони обговорять підготовку України до зими.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують вимогу Заходу знизити мобілізаційний вік до 18 років. 

Також вони обговорять посилення евакуації цивільних у Харківській області. 

В ефірі будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, 15 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, присвячене всебічній підготовці до зимового періоду. Він заслухав звіти всіх, хто бере участь у процесах відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

Також у Харківській області ухвалили рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення.

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08:12 У Львівській області сталася пожежа на території автобусного заводу — фото

08:02 На Волині судили працівника ТЦК, який безпідставно виключав чоловіків з обліку

08:00 Грошова допомога для підготовки до зими для чотирьох регіонів — які умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:54 Дружина Гусєва з'явилася в соцмережах в пікантному образі — фото

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23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

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19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

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