Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, політичний експерт Дмитро Васильєв, футуролог Віталій Кулик, експерт з питань безпеки Валерій Поцелуйко та дипломат Олександр Левченко. Зокрема, вони обговорять підготовку України до зими.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують вимогу Заходу знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Також вони обговорять посилення евакуації цивільних у Харківській області.

В ефірі будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, 15 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, присвячене всебічній підготовці до зимового періоду. Він заслухав звіти всіх, хто бере участь у процесах відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

Також у Харківській області ухвалили рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення.