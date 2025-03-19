Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

Сегодня в эфире "Київського часу" поговорим об изменениях в работе общественного транспорта во время воздушных тревог. Также узнаем, отменят ли повышение тарифов на обслуживание придомовой территории в столице.

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Гости сегодняшнего эфира

Депутат Киевского горсовета Леонид Емец;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

спикер КГВА Евгений Иевлев;

эксперт в области транспорта Дмитрий Беспалов;

транспортный аналитик и соучредителем инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко;

депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Напомним, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице меняют правила работы наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Отныне как коммунальный, так и частный транспорт не будет прекращать движение полностью, а будет действовать по обновленному алгоритму.