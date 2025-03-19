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Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

19 марта 2025 г. 19:00

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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

Сегодня в эфире "Київського часу" поговорим об изменениях в работе общественного транспорта во время воздушных тревог. Также узнаем, отменят ли повышение тарифов на обслуживание придомовой территории в столице.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Коррупционный скандал с земельными схемами: новые детали расследования, увольнение фигурантов и возможные последствия. Будут ли реальные приговоры?
  • Стоимость жизни в Киеве: остается ли столица самым дорогим городом Украины и что влияет на цены?

Гости сегодняшнего эфира

  • Депутат Киевского горсовета Леонид Емец;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • спикер КГВА Евгений Иевлев;
  • эксперт в области транспорта Дмитрий Беспалов;
  • транспортный аналитик и соучредителем инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко;
  • депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Напомним, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице меняют правила работы наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Отныне как коммунальный, так и частный транспорт не будет прекращать движение полностью, а будет действовать по обновленному алгоритму.

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19:05 Бюджетные тарифы 2025 — что выбрать для непрерывных разговоров

18:52 Правительство будет чаще выделять компенсации ФЛП — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:51 Эксперты сказали, почему в Хиросиме можно жить, а в Чернобыле нет

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