Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

Сегодня в эфире "Київського часу" поговорим об изменениях в работе общественного транспорта во время воздушных тревог. Также узнаем, отменят ли повышение тарифов на обслуживание придомовой территории в столице.
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Другие темы эфира
- Коррупционный скандал с земельными схемами: новые детали расследования, увольнение фигурантов и возможные последствия. Будут ли реальные приговоры?
- Стоимость жизни в Киеве: остается ли столица самым дорогим городом Украины и что влияет на цены?
Гости сегодняшнего эфира
- Депутат Киевского горсовета Леонид Емец;
- политический и общественный деятель Николай Томенко;
- спикер КГВА Евгений Иевлев;
- эксперт в области транспорта Дмитрий Беспалов;
- транспортный аналитик и соучредителем инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко;
- депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.
Напомним, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице меняют правила работы наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Отныне как коммунальный, так и частный транспорт не будет прекращать движение полностью, а будет действовать по обновленному алгоритму.