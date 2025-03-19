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Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

19 березня 2025 р. 19:00

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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Text

18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

Text

17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Сьогодні в ефірі "Київського часу" поговоримо про зміни в роботі громадського транспорту під час повітряних тривог. Також дізнаємося, чи скасують підвищення тарифів на обслуговування прибудинкової території у столиці.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Корупційний скандал із земельними схемами: нові деталі розслідування, звільнення фігурантів та можливі наслідки. Чи будуть реальні вироки?
  • Вартість життя в Києві: чи залишається столиця найдорожчим містом України і що впливає на ціни?

Гості сьогоднішнього ефіру

  • Депутат Київської міськради Леонід Ємець;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • речник КМВА Євген Ієвлєв;
  • експерт у галузі транспорту Дмитро Беспалов;
  • транспортний аналітик та співзасновником ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко;
  • депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці змінюють правила роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Відтепер як комунальний, так і приватний транспорт не припинятиме рух повністю, а діятиме за оновленим алгоритмом.

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19:07 Повідомляв про місцезнаходження ТЦК — судили мешканця Одещини

19:05 Бюджетні мобільні тарифи 2025 — що обрати для безперервних розмов

18:52 Уряд частіше надаватиме компенсації ФОПам — що змінилося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:51 Експерти сказали, чому в Хіросімі можна жити, а в Чорнобилі ні

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18:48 Чиновники з РФ усиновлюють викрадених українських дітей

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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