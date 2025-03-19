Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Сьогодні в ефірі "Київського часу" поговоримо про зміни в роботі громадського транспорту під час повітряних тривог. Також дізнаємося, чи скасують підвищення тарифів на обслуговування прибудинкової території у столиці.

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Гості сьогоднішнього ефіру

Депутат Київської міськради Леонід Ємець;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

речник КМВА Євген Ієвлєв;

експерт у галузі транспорту Дмитро Беспалов;

транспортний аналітик та співзасновником ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко;

депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці змінюють правила роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Відтепер як комунальний, так і приватний транспорт не припинятиме рух повністю, а діятиме за оновленим алгоритмом.