Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Сьогодні в ефірі "Київського часу" поговоримо про зміни в роботі громадського транспорту під час повітряних тривог. Також дізнаємося, чи скасують підвищення тарифів на обслуговування прибудинкової території у столиці.
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Інші теми ефіру
- Корупційний скандал із земельними схемами: нові деталі розслідування, звільнення фігурантів та можливі наслідки. Чи будуть реальні вироки?
- Вартість життя в Києві: чи залишається столиця найдорожчим містом України і що впливає на ціни?
Гості сьогоднішнього ефіру
- Депутат Київської міськради Леонід Ємець;
- політичний та громадський діяч Микола Томенко;
- речник КМВА Євген Ієвлєв;
- експерт у галузі транспорту Дмитро Беспалов;
- транспортний аналітик та співзасновником ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко;
- депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.
Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці змінюють правила роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Відтепер як комунальний, так і приватний транспорт не припинятиме рух повністю, а діятиме за оновленим алгоритмом.