Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский побывал в Запорожье и пообщался с военными, после чего анонсировал изменения в работе учебных центров ВСУ. Между тем, в НБУ объяснили, каким образом новый меморандум банков будет влиять на украинцев.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 13 декабря
Гости эфира:
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец"
- Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий
- Андрей Миселюк, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
- Андрей Городницкий, политолог, кандидат философских наук
- Сергей Фурса, экономист, финансист
- Андрей Еременко, социолог
- Михаил Цымбалюк, нардеп от фракции "Батькивщина"
Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем с приглашенными гостями. Вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление об HIMARS после визита в Запорожье. Тем временем президент США Дональд Трамп ответил, позволит ли Украине бить по России вглубь.