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Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

13 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
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23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

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22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

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19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

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19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

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18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

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17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

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17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

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16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

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13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

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08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

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13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский побывал в Запорожье и пообщался с военными, после чего анонсировал изменения в работе учебных центров ВСУ. Между тем, в НБУ объяснили, каким образом новый меморандум банков будет влиять на украинцев.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 13 декабря

Гости эфира:

  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец"
  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий
  • Андрей Миселюк, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
  • Андрей Городницкий, политолог, кандидат философских наук
  • Сергей Фурса, экономист, финансист
  • Андрей Еременко, социолог
  • Михаил Цымбалюк, нардеп от фракции "Батькивщина"

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем с приглашенными гостями. Вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление об HIMARS после визита в Запорожье. Тем временем президент США Дональд Трамп ответил, позволит ли Украине бить по России вглубь.

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08:26 В Тернопольской области прогремели взрывы

08:16 В Хмельнитчине прогремели мощные взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:13 На Черкащині пролунали вибухи — що відомо

08:04 Россия атакует ракетами Киевскую область

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08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

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17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

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