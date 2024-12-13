Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский побывал в Запорожье и пообщался с военными, после чего анонсировал изменения в работе учебных центров ВСУ. Между тем, в НБУ объяснили, каким образом новый меморандум банков будет влиять на украинцев.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 13 декабря

Гости эфира:

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец"

Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий

Андрей Миселюк, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"

Андрей Городницкий, политолог, кандидат философских наук

Сергей Фурса, экономист, финансист

Андрей Еременко, социолог

Михаил Цымбалюк, нардеп от фракции "Батькивщина"

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем с приглашенными гостями. Вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление об HIMARS после визита в Запорожье. Тем временем президент США Дональд Трамп ответил, позволит ли Украине бить по России вглубь.