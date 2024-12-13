Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE arrow
Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

13 грудня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Президент Володимир Зеленський побував на Запоріжжі та поспілкувався з військовими, після чого анонсував зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ. Тим часом в НБУ пояснили, яким чином новий меморандум банків впливатиме на українців.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 13 грудня

Гості ефіру: 

  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій; 
  • Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";
  • Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук; 
  • Сергій Фурса, економіст, фінансист;
  • Андрій Єременко, соціолог;
  • Михайло Цимбалюк, нардеп від фракції "Батьківщина".

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять низку важливих тем із запрошеними гостями. Ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив заяву про HIMARS після візиту на Запоріжжя. Тим часом президент США Дональд Трамп дав відповідь, чи дозволить Україні бити по Росії углиб.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

06:35 Вигідний номінал — які монети можна продати за хороші гроші

06:34 Виплати на оздоровлення військових — як їх отримати

06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

06:35 Вигідний номінал — які монети можна продати за хороші гроші

06:34 Виплати на оздоровлення військових — як їх отримати

06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить