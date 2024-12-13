Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський побував на Запоріжжі та поспілкувався з військовими, після чого анонсував зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ. Тим часом в НБУ пояснили, яким чином новий меморандум банків впливатиме на українців.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 13 грудня

Гості ефіру:

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;

Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";

Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук;

Сергій Фурса, економіст, фінансист;

Андрій Єременко, соціолог;

Михайло Цимбалюк, нардеп від фракції "Батьківщина".

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять низку важливих тем із запрошеними гостями. Ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив заяву про HIMARS після візиту на Запоріжжя. Тим часом президент США Дональд Трамп дав відповідь, чи дозволить Україні бити по Росії углиб.