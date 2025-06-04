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Изменения в НАТО и новые командующие в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Изменения в НАТО и новые командующие в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

4 июня 2025 г. 8:00

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Изменения в НАТО и новые командующие в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

3 июня 2025
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08:00 Изменения в НАТО и новые командующие в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

3 июня 2025
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20:00 Вдова три года борется за признание мужа УБД — Жінки-фенікс

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17:50 Подрыв Крымского моста и ультиматум РФ — эфир Вечір.LIVE

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13:11 Смертельный удар по Сумам и анонс от Шмыгаля — эфир День.LIVE

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08:00 Россия не готова к перемирию и усилила штурмы — эфир Ранок.LIVE

Гости эфира Ранок.LIVE обсудят, что в НАТО призвали государства-члены в Европе нарастить количество наземных сил противовоздушной обороны из-за угрозы со стороны России. Кроме того, они прокомментируют смены командующих в Вооруженных cилах Украины.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали:

  • Юрий Луценко, главный сержант взвода ударных беспилотных авиационных комплексов;
  • Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, старший лейтенант;
  • Богдан Долинце, авиаэксперт;
  • Алексей Гончаренко, народный депутат от партии "Европейская Солидарность";
  • Олег Устенко, экономист, советник президента в 2019-м и 2024-м годах;
  • Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Мария Зайцева, депутат Харьковского районного совета;
  • Сергей Гайдай, политтехнолог.

Напомним, НАТО рекомендует пятикратное увеличение наземных ПВО в странах Европы. Известно, что для каждого государства будут индивидуальные условия.

А 3 июня украинский лидер Владимир Зеленский провел ряд перестановок в командовании ВСУ.

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