Изменения в НАТО и новые командующие в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Гости эфира Ранок.LIVE обсудят, что в НАТО призвали государства-члены в Европе нарастить количество наземных сил противовоздушной обороны из-за угрозы со стороны России. Кроме того, они прокомментируют смены командующих в Вооруженных cилах Украины.
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Эфир Ранок.LIVE
Гостями эфира стали:
- Юрий Луценко, главный сержант взвода ударных беспилотных авиационных комплексов;
- Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, старший лейтенант;
- Богдан Долинце, авиаэксперт;
- Алексей Гончаренко, народный депутат от партии "Европейская Солидарность";
- Олег Устенко, экономист, советник президента в 2019-м и 2024-м годах;
- Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
- Мария Зайцева, депутат Харьковского районного совета;
- Сергей Гайдай, политтехнолог.
Напомним, НАТО рекомендует пятикратное увеличение наземных ПВО в странах Европы. Известно, что для каждого государства будут индивидуальные условия.
А 3 июня украинский лидер Владимир Зеленский провел ряд перестановок в командовании ВСУ.