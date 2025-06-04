Изменения в НАТО и новые командующие в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Гости эфира Ранок.LIVE обсудят, что в НАТО призвали государства-члены в Европе нарастить количество наземных сил противовоздушной обороны из-за угрозы со стороны России. Кроме того, они прокомментируют смены командующих в Вооруженных cилах Украины.

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Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали:

Юрий Луценко, главный сержант взвода ударных беспилотных авиационных комплексов;

Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, старший лейтенант;

Богдан Долинце, авиаэксперт;

Алексей Гончаренко, народный депутат от партии "Европейская Солидарность";

Олег Устенко, экономист, советник президента в 2019-м и 2024-м годах;

Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Мария Зайцева, депутат Харьковского районного совета;

Сергей Гайдай, политтехнолог.

Напомним, НАТО рекомендует пятикратное увеличение наземных ПВО в странах Европы. Известно, что для каждого государства будут индивидуальные условия.

А 3 июня украинский лидер Владимир Зеленский провел ряд перестановок в командовании ВСУ.