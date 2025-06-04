Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зміни в НАТО та нові командувачі у ЗСУ — ефір Ранок.LIVE arrow
Зміни в НАТО та нові командувачі у ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Зміни в НАТО та нові командувачі у ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

04 червня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Зміни в НАТО та нові командувачі у ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

3 червня 2025
Text

Вдова три роки бореться за визнання чоловіка УБД — Жінки-фенікс

Text

Підрив Кримського мосту та ультиматум РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

Смертельний удар по Сумах та анонс від Шмигаля — ефір День.LIVE

Text

Росія не готова до перемир'я і посилила штурми — ефір Ранок.LIVE

2 червня 2025
Text

Умєров розкрив підсумки переговорів у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Text

Спільна заява Зеленського та Рютте щодо війни — пряма трансляція

Text

Перемовини України та Росії в Стамбулі — пряма трансляція

Text

Нові переговори у Стамбулі — ефір День.LIVE

Text

Зеленський та Рютте на саміті про війну в Україні — трансляція

Text

08:00 Зміни в НАТО та нові командувачі у ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

3 червня 2025
Text

20:00 Вдова три роки бореться за визнання чоловіка УБД — Жінки-фенікс

Text

17:50 Підрив Кримського мосту та ультиматум РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 Смертельний удар по Сумах та анонс від Шмигаля — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія не готова до перемир'я і посилила штурми — ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE обговорять, що у НАТО закликали держави-членів в Європи наростити кількість наземних сил протиповітряної оборони через загрозу з боку Росії. Крім того, вони прокоментують зміни командувачів у Збройних cилах України.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали: 

  • Юрій Луценко, головний сержант взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів;
  • Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, старший лейтенант;
  • Богдан Долінце, авіаексперт;
  • Олексій Гончаренко, народний депутат від партії "Європейська Солідарність";
  • Олег Устенко, економіст, радник президента у 2019-му та 2024-му роках;
  • Оксана Савчук, народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
  • Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати;
  • Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради;
  • Сергій Гайдай, політтехнолог.

Нагадаємо, НАТО рекомендує п’ятикратне збільшення наземних ППО у країнах Європи. Відомо, що для кожної держави будуть індивідуальні умови.

А 3 червня український лідер Володимир Зеленський провів низку перестановок у командуванні ЗСУ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:33 З 1 вересня в Україні діятиме закон про лобіювання — що означає

08:32 Железняк розкритикував розподіл статусу критичних підприємств

08:32 Єрмак назвав ключові напрямки для санкцій, які не витримає Росія

08:22 Звільнення з полону — чи платять 100 000 грн під час лікування

08:15 Дарча проти заповіту — як передати нерухомість без ризиків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Українцям виплачують по 11 тис. грн від ООН — як подати заявку

Text

08:00 Зміни в НАТО та нові командувачі у ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

07:58 Окупанти атакували Харків — фоторепортаж наслідків атаки

07:33 Львів'яни зможуть безкоштовно обстежитися у лікарів — подробиці

07:15 Спадщина в Україні — скільки коштує скласти заповіт у 2025

08:33 З 1 вересня в Україні діятиме закон про лобіювання — що означає

08:32 Железняк розкритикував розподіл статусу критичних підприємств

08:32 Єрмак назвав ключові напрямки для санкцій, які не витримає Росія

08:22 Звільнення з полону — чи платять 100 000 грн під час лікування

08:15 Дарча проти заповіту — як передати нерухомість без ризиків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Українцям виплачують по 11 тис. грн від ООН — як подати заявку

07:58 Окупанти атакували Харків — фоторепортаж наслідків атаки

07:33 Львів'яни зможуть безкоштовно обстежитися у лікарів — подробиці

07:15 Спадщина в Україні — скільки коштує скласти заповіт у 2025

07:01 Військові у забезпеченні — розмір додаткової винагороди

19:47 Переговори в Туреччині — яких результатів варто очікувати

11:02 Вибори в Польщі — чому не варто панікувати в Україні

2 червня

19:46 Чи потрібна Україні ядерна зброя — що думають про це одесити

30 травня

10:22 Відпочинок під час війни — що планують одесити

29 травня

22:32 Фрукти й овочі дешевшають — актуальні ціни на одеському ринку

28 травня

19:46 Літо в Одесі 2025 — чи безпечно їхати на відпочинок до моря

27 травня

22:33 Мовні конфлікти в Одесі — як їх можна вирішити

23 травня

19:43 Правила війни змінилися — море більше не належить росіянам

22 травня

19:46 Горох, черешня та полуниця — ціни на одеському Новому базарі

21 травня

22:33 Туристична Одеса — наскільки місто готове до курортного сезону

Text

08:00 Зміни в НАТО та нові командувачі у ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

3 червня
Text

20:00 Вдова три роки бореться за визнання чоловіка УБД — Жінки-фенікс

Text

17:50 Підрив Кримського мосту та ультиматум РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 Смертельний удар по Сумах та анонс від Шмигаля — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія не готова до перемир'я і посилила штурми — ефір Ранок.LIVE