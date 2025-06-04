Зміни в НАТО та нові командувачі у ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE обговорять, що у НАТО закликали держави-членів в Європи наростити кількість наземних сил протиповітряної оборони через загрозу з боку Росії. Крім того, вони прокоментують зміни командувачів у Збройних cилах України.
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Ефір Ранок.LIVE
Гостями ефіру стали:
- Юрій Луценко, головний сержант взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів;
- Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, старший лейтенант;
- Богдан Долінце, авіаексперт;
- Олексій Гончаренко, народний депутат від партії "Європейська Солідарність";
- Олег Устенко, економіст, радник президента у 2019-му та 2024-му роках;
- Оксана Савчук, народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
- Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати;
- Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради;
- Сергій Гайдай, політтехнолог.
Нагадаємо, НАТО рекомендує п’ятикратне збільшення наземних ППО у країнах Європи. Відомо, що для кожної держави будуть індивідуальні умови.
А 3 червня український лідер Володимир Зеленський провів низку перестановок у командуванні ЗСУ.