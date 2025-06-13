Изменения для украинцев в ЕС и удары по Ирану — эфир Вечір.LIVE

Израиль в пятницу, 13 июня, нанес удары по военным целям в Иране. Президент США Дональд Трамп призвал Иран пойти на сделку с Израилем.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

эксперт-международник Тарас Семенюк;

политтехнолог Руслан Рохов;

народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский;

главный редактор "Лучшее радио", Израиль Цви Зильбер,

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года, — Укринформ;

Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командующих, — Reuters;

Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО;

Я дал Ирану много шансов заключить сделку. Я предупредил их "просто сделать это", но они потерпели неудачу, — Трамп;

"Должны готовиться". Писториус предупредил Украину о планах США.

Напомним, МИД Украины прокомментировал атаки Израиля по Ирану и призвал предотвратить жертвы среди гражданских.

В то же время внешнеполитическое ведомство обратилось к украинцам, которые находятся в странах Ближнего Востока.