Изменения для украинцев в ЕС и удары по Ирану — эфир Вечір.LIVE

Израиль в пятницу, 13 июня, нанес удары по военным целям в Иране. Президент США Дональд Трамп призвал Иран пойти на сделку с Израилем.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
- главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
- народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- эксперт-международник Тарас Семенюк;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
- заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский;
- главный редактор "Лучшее радио", Израиль Цви Зильбер,
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года, — Укринформ;
- Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командующих, — Reuters;
- Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО;
- Я дал Ирану много шансов заключить сделку. Я предупредил их "просто сделать это", но они потерпели неудачу, — Трамп;
- "Должны готовиться". Писториус предупредил Украину о планах США.
Напомним, МИД Украины прокомментировал атаки Израиля по Ирану и призвал предотвратить жертвы среди гражданских.
В то же время внешнеполитическое ведомство обратилось к украинцам, которые находятся в странах Ближнего Востока.