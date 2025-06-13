Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

Ізраїль у п'ятницю, 13 червня, завдав ударів по військових цілях в Ірані. Президент США Дональд Трамп закликав Іран піти на угоду з Ізраїлем.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат України від партії "Слуга Народу", Комітет з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

експерт-міжнародник Тарас Семенюк;

політтехнолог Руслан Рохов;

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський;

головний редактор "Лучшее радио", Ізраїль Цві Зільбер,

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року, — Укрінформ;

Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених іранських командувачів, — Reuters;

Зеленський призначив нову главу місії України при НАТО;

Я дав Ірану багато шансів укласти угоду. Я попередив їх "просто зробити це", але вони зазнали невдачі, — Трамп;

"Повинні готуватися". Пісторіус попередив Україну про плани США.

Нагадаємо, МЗС України прокоментувало атаки Ізраїлю по Ірану та закликало запобігти жертвам серед цивільних.

Водночас зовнішньополітичне відомство звернулося до українців, які перебувають у країнах Близького Сходу.