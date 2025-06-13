Зміни для українців в ЄС та удари по Ірану — ефір Вечір.LIVE

Ізраїль у п'ятницю, 13 червня, завдав ударів по військових цілях в Ірані. Президент США Дональд Трамп закликав Іран піти на угоду з Ізраїлем.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат України від партії "Слуга Народу", Комітет з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
- народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- експерт-міжнародник Тарас Семенюк;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський;
- головний редактор "Лучшее радио", Ізраїль Цві Зільбер,
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року, — Укрінформ;
- Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених іранських командувачів, — Reuters;
- Зеленський призначив нову главу місії України при НАТО;
- Я дав Ірану багато шансів укласти угоду. Я попередив їх "просто зробити це", але вони зазнали невдачі, — Трамп;
- "Повинні готуватися". Пісторіус попередив Україну про плани США.
Нагадаємо, МЗС України прокоментувало атаки Ізраїлю по Ірану та закликало запобігти жертвам серед цивільних.
Водночас зовнішньополітичне відомство звернулося до українців, які перебувають у країнах Близького Сходу.