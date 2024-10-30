Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим слив секретной информации о Tomahawk СМИ. Также узнаем подробности тренировки ядерных сил России.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Главные темы эфира

Секретная информация о Tomahawk, которая появилась в СМИ, свидетельствует об отсутствии конфиденциальности между Украиной и Белым Домом;

В секретной части Плана победы Зеленский просил ракеты Tomahawk дальностью более 2400 км, – The New York Times;

Украине пообещали 6-7 систем для защиты неба, но их до сих пор не предоставили, — Зеленский;

Украина и Россия ведут переговоры по взаимному прекращению ударов по объектам энергоинфраструктуры, — FT;

NYT: Армия США готовится к войне с Китаем. Военные США отрабатывают тактики, в частности, заимствованы в результате наблюдения за войной в Украине;

В России провели тренировку ядерных сил, запуски и проверку готовности ракет.

Гостями студии Новини.LIVE станут

народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, фракция "Батькивщина" Михаил Цымбалюк;

народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;

аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;

народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа" Олег Дунда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возмутился действиями партнеров. В частности, он упрекнул, что некоторые запросы Украины каким-то образом попали в западные СМИ, а значит, Белый дом нарушил конфиденциальность.

Ранее мы писали, что издание Financial Times опубликовало статью, где анонимные источники рассказали журналистам о якобы имеющихся намерениях Украины и России договориться о взаимном прекращении атак на энергосектор.