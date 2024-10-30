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Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

30 октября 2024 г. 17:50

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17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

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13:00Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

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12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

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12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

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08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
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22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

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13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

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12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

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12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

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08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
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22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим слив секретной информации о Tomahawk СМИ. Также узнаем подробности тренировки ядерных сил России.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Главные темы эфира

  • Секретная информация о Tomahawk, которая появилась в СМИ, свидетельствует об отсутствии конфиденциальности между Украиной и Белым Домом;
  • В секретной части Плана победы Зеленский просил ракеты Tomahawk дальностью более 2400 км, – The New York Times;
  • Украине пообещали 6-7 систем для защиты неба, но их до сих пор не предоставили, — Зеленский;
  • Украина и Россия ведут переговоры по взаимному прекращению ударов по объектам энергоинфраструктуры, — FT;
  • NYT: Армия США готовится к войне с Китаем. Военные США отрабатывают тактики, в частности, заимствованы в результате наблюдения за войной в Украине;
  • В России провели тренировку ядерных сил, запуски и проверку готовности ракет.

Гостями студии Новини.LIVE станут

  • народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, фракция "Батькивщина" Михаил Цымбалюк;
  • народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;
  • аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
  • народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа" Олег Дунда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возмутился действиями партнеров. В частности, он упрекнул, что некоторые запросы Украины каким-то образом попали в западные СМИ, а значит, Белый дом нарушил конфиденциальность.

Ранее мы писали, что издание Financial Times опубликовало статью, где анонимные источники рассказали журналистам о якобы имеющихся намерениях Украины и России договориться о взаимном прекращении атак на энергосектор.

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18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

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