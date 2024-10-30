Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо злив секретної інформації про Tomahawk ЗМІ. Також дізнаємося подробиці тренування ядерних сил Росії.

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Головні теми ефіру

Секретна інформація про Tomahawk, яка з'явилася у ЗМІ, свідчить про відсутність конфіденційності між Україною та Білим Домом;

У секретній частині Плану перемоги Зеленський просив ракети Tomahawk дальністю понад 2400 км, — The New York Times;

Україні пообіцяли 6-7 систем для захисту неба, але їх досі не надали, — Зеленський;

Україна та Росія ведуть переговори щодо взаємного припинення ударів по обʼєктах енергоінфраструктури, — FT;

NYT: Армія США готується до війни з Китаєм. Військові США відпрацьовують тактики, зокрема, запозичені внаслідок спостереження за війною в Україні;

В Росії провели тренування ядерних сил, запуски та перевірку готовності ракет.

Гостями студії Новини.LIVE стануть

народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, фракція "Батьківщина" Михайло Цимбалюк;

народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Анатолій Бурміч;

аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;

народний депутат України, фракція "Слуга Народу" Олег Дунда.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обурився діями партнерів. Зокрема, він дорікнув, що деякі запити України якимось чином потрапили в західні засоби масової інформації, а значить, Білий дім порушив конфіденційність.

Раніше ми писали, що видання Financial Times опублікувало статтю, де анонімні джерела розповіли журналістам про нібито наявні наміри України та Росії домовитися про взаємне припинення атак на енергосектор.