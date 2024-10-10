Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Между тем, в Украине Кабмин приостановил временно бронирование работников, а министр энергетики Герман Галущенко объяснил при каких условиях украинцы пройдут зиму без отключений.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00, который будут транслировать на YouTube-канале Новини.LIVE
Эфир Утро.LIVE 10 октября
Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят с приглашенными экспертами важные новости Украины и мира.
Гостями эфира Ранок.LIVE станут:
- Тарас Боровский, войсковой юрист
- Валерий Гончарук, политолог,
- Игорь Фрис, нардеп от фракции "Слуга народа"
- Виталий Кулик, футуролог
- Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований
- Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ
- Юрий Гаврилечко, экономический эксперт
- Иван Усс, кандидат экономических наук
- Алексей Бебель, адвокат, заместитель председателя АО "Алиби"
Напомним, стало известно, что президент Владимир Зеленский 10 октября встретится с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в Лондоне.
Также журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что в Евросоюзе согласовали кредит для Украины.