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Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024 г. 8:00

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08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
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21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

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17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

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12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

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12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
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23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

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08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
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23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Между тем, в Украине Кабмин приостановил временно бронирование работников, а министр энергетики Герман Галущенко объяснил при каких условиях украинцы пройдут зиму без отключений.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00, который будут транслировать на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир Утро.LIVE 10 октября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят с приглашенными экспертами важные новости Украины и мира.

Гостями эфира Ранок.LIVE станут:

  • Тарас Боровский, войсковой юрист
  • Валерий Гончарук, политолог,
  • Игорь Фрис, нардеп от фракции "Слуга народа"
  • Виталий Кулик, футуролог
  • Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований
  • Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт
  • Иван Усс, кандидат экономических наук
  • Алексей Бебель, адвокат, заместитель председателя АО "Алиби"

Напомним, стало известно, что президент Владимир Зеленский 10 октября встретится с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в Лондоне.

Также журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что в Евросоюзе согласовали кредит для Украины.

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08:30 Украинцы с отсрочкой или бронью получают повестки — адвокат объяснил, что делать

08:26 Дроны атаковали российский военный аэродром "Ханская", — СМИ

08:16 Дает 100% гарантию — Галущенко назвал способ защиты энергообъектов в Украине

08:02 В Сумской области мужчина проигнорировал повестку — как его наказал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

07:55 Времени осталось мало — в ISW объяснили, почему оккупанты приостановят наступление

07:30 Как получить льготы на обучение студенту, который является ребенком УБД

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21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

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12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

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12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
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23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах