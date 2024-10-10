Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Между тем, в Украине Кабмин приостановил временно бронирование работников, а министр энергетики Герман Галущенко объяснил при каких условиях украинцы пройдут зиму без отключений.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00, который будут транслировать на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир Утро.LIVE 10 октября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят с приглашенными экспертами важные новости Украины и мира.

Гостями эфира Ранок.LIVE станут:

Тарас Боровский, войсковой юрист

Валерий Гончарук, политолог,

Игорь Фрис, нардеп от фракции "Слуга народа"

Виталий Кулик, футуролог

Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований

Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт

Иван Усс, кандидат экономических наук

Алексей Бебель, адвокат, заместитель председателя АО "Алиби"

Напомним, стало известно, что президент Владимир Зеленский 10 октября встретится с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в Лондоне.

Также журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что в Евросоюзе согласовали кредит для Украины.