Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном. Тим часом в Україні Кабмін призупинив тимчасово бронювання працівників, а міністр енергетики Герман Галущенко пояснив за яких умов українці пройдуть зиму без відключень.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE о 08:00, який транслюватимуть на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір Ранок.LIVE 10 жовтня

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять із запрошеними експертами важливі новини з України та світу.

Гостями ефіру Ранок.LIVE стануть:

Тарас Боровський, військой юрист

Валерій Гончарук, політолог,

Ігор Фріс, нардеп від фракції "Слуга народу"

Віталій Кулик, футуролог

Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень

Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ

Юрій Гаврилечко, економічний експерт

Іван Ус, кандидат економічних наук

Олексій Бебель, адвокат, заступник голови АО "Алібі"

Нагадаємо, стало відомо, що президент Володимир Зеленський 10 жовтня зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у Лондоні.

Також журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що в Євросоюзі погодили кредит для України.