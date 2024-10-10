Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном. Тим часом в Україні Кабмін призупинив тимчасово бронювання працівників, а міністр енергетики Герман Галущенко пояснив за яких умов українці пройдуть зиму без відключень.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE о 08:00, який транслюватимуть на YouTube-каналі Новини.LIVE
Ефір Ранок.LIVE 10 жовтня
Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять із запрошеними експертами важливі новини з України та світу.
Гостями ефіру Ранок.LIVE стануть:
- Тарас Боровський, військой юрист
- Валерій Гончарук, політолог,
- Ігор Фріс, нардеп від фракції "Слуга народу"
- Віталій Кулик, футуролог
- Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень
- Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ
- Юрій Гаврилечко, економічний експерт
- Іван Ус, кандидат економічних наук
- Олексій Бебель, адвокат, заступник голови АО "Алібі"
Нагадаємо, стало відомо, що президент Володимир Зеленський 10 жовтня зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у Лондоні.
Також журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що в Євросоюзі погодили кредит для України.