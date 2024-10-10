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Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024 р. 08:00

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11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

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08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

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10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Text

08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2024
Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном. Тим часом в Україні Кабмін призупинив тимчасово бронювання працівників, а міністр енергетики Герман Галущенко пояснив за яких умов українці пройдуть зиму без відключень.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE о 08:00, який транслюватимуть на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір Ранок.LIVE 10 жовтня

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять із запрошеними експертами важливі новини з України та світу.

Гостями ефіру Ранок.LIVE стануть:

  • Тарас Боровський, військой юрист
  • Валерій Гончарук, політолог,
  • Ігор Фріс, нардеп від фракції "Слуга народу"
  • Віталій Кулик, футуролог 
  • Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень
  • Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ
  • Юрій Гаврилечко, економічний експерт 
  • Іван Ус, кандидат економічних наук
  • Олексій Бебель, адвокат, заступник голови АО "Алібі"

Нагадаємо, стало відомо, що президент Володимир Зеленський 10 жовтня зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у Лондоні. 

Також журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що в Євросоюзі погодили кредит для України.

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11:49 У Миколаєві пролунав вибух

11:39 Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак

11:37 В Україні пенсії виплачуватимуть по-новому — що зміниться

11:32 Новий проєкт "Хроніки сили" від Бадоєва та Навроцької — фоторепортаж Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:29 Чого очікують США від операції ЗСУ на Курщині, — Bloomberg

11:28 Припинення вогню вздовж лінії фронту — в ОП прокоментували статтю ЗМІ

11:23 На Сонці зафіксували найпотужніший спалах — прогноз магнітних бур на сьогодні

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