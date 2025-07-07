Появились детали разговора Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

В эфире Ранок.LIVE ведущий Виталий Прудиус и ведущая Алина Гирюшта обсудят ряд важных политических, экономических и социальных тем, которые сейчас происходят в мире. В частности, одной из важнейших тем является — судьба военной помощи для Украины и переговоры президента Владимира Зеленского с партнерами.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 7 июля
Гости сегодняшнего эфира:
- Олег Рубан, заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт";
- Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";
- Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;
- Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, международный журналист;
- Петр Олещук, политолог;
- Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты;
- Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
- Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга Украины.
Напомним, немецкое издание Bild обнародовало информацию, какой тип оружия попросила Украина у Германии.
Также недавно Владимир Зеленский подписал еще один санкционный пакет.
А президент США Дональд Трамп дал оценку разговору с Владимиром Путиным.