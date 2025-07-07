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Появились детали разговора Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Появились детали разговора Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

7 июля 2025 г. 8:00

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08:00 Появились детали разговора Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

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17:50 Детали переговоров с Трампом и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

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13:18 Обстрел Киева и гнев Трампа из-за Путина — эфир День.LIVE

В эфире Ранок.LIVE ведущий Виталий Прудиус и ведущая Алина Гирюшта обсудят ряд важных политических, экономических и социальных тем, которые сейчас происходят в мире. В частности, одной из важнейших тем является — судьба военной помощи для Украины и переговоры президента Владимира Зеленского с партнерами.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 7 июля

Гости сегодняшнего эфира:

  • Олег Рубан, заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт";
  • Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";
  • Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, международный журналист;
  • Петр Олещук, политолог;
  • Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты;
  • Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга Украины.

Напомним, немецкое издание Bild обнародовало информацию, какой тип оружия попросила Украина у Германии.

Также недавно Владимир Зеленский подписал еще один санкционный пакет.

А президент США Дональд Трамп дал оценку разговору с Владимиром Путиным.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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