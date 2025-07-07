Появились детали разговора Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

В эфире Ранок.LIVE ведущий Виталий Прудиус и ведущая Алина Гирюшта обсудят ряд важных политических, экономических и социальных тем, которые сейчас происходят в мире. В частности, одной из важнейших тем является — судьба военной помощи для Украины и переговоры президента Владимира Зеленского с партнерами.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 7 июля

Гости сегодняшнего эфира:

Олег Рубан, заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт";

Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";

Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, международный журналист;

Петр Олещук, политолог;

Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты;

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга Украины.

Напомним, немецкое издание Bild обнародовало информацию, какой тип оружия попросила Украина у Германии.

Также недавно Владимир Зеленский подписал еще один санкционный пакет.

А президент США Дональд Трамп дал оценку разговору с Владимиром Путиным.