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З'явилися деталі розмови Трампа та Зеленського — ефір День.LIVE

З'явилися деталі розмови Трампа та Зеленського — ефір День.LIVE

07 липня 2025 р. 08:00

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З'явилися деталі розмови Трампа та Зеленського — ефір День.LIVE

4 липня 2025
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Спецпенсії та пільги для ЗСУ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

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Деталі переговорів з Трампом і обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

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Обстріл Києва та гнів Трампа через Путіна — ефір День.LIVE

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Зеленський говоритиме з Трампом, — ефір Ранок.LIVE

3 липня 2025
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Удар по ТЦК та можлива розмова з Трампом — ефір Вечір.LIVE

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Рютте звернувся до Трампа щодо України — ефір Ранок.LIVE

2 липня 2025
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Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

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08:00 З'явилися деталі розмови Трампа та Зеленського — ефір День.LIVE

4 липня 2025
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21:31 Спецпенсії та пільги для ЗСУ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

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21:00 Як крадуть мільйони на квітках — розслідування "Наша справа"

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17:50 Деталі переговорів з Трампом і обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

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13:18 Обстріл Києва та гнів Трампа через Путіна — ефір День.LIVE

В ефірі Ранок.LIVE ведучий Віталій Прудиус та ведуча Аліна Гирюшта обговорять низку важливих політичних, економічних та соціальних тем, які зараз відбуваються у світі. Зокрема, однією із найважливіших тем є — доля військової допомоги для України та переговори президента Володимира Зеленського із партнерами.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 7 липня

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олег Рубан, заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт";
  • Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";
  • Олег Домбровський, полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, міжнародний журналіст;
  • Петро Олещук, політолог;
  • Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати;
  • Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;
  • Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.

Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило інформацію, який тип зброї попросила Україна в Німеччини.

Також нещодавно Володимир Зеленський підписав іще один санкційний пакет. 

А президент США Дональд Трамп дав оцінку розмові із Володимиром Путіним. 

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08:00 З'явилися деталі розмови Трампа та Зеленського — ефір День.LIVE

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07:51 На Сумщині обстріл спричинив масштабну пожежу — є жертви

07:40 БпЛА атакували будинки в Харкові — постраждалих побільшало

07:32 Безпілотники атакували хімзавод у Підмосков’ї — фото та відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:15 "Абстрактний" прожитковий мінімум — що не так з показником

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