З'явилися деталі розмови Трампа та Зеленського — ефір День.LIVE

В ефірі Ранок.LIVE ведучий Віталій Прудиус та ведуча Аліна Гирюшта обговорять низку важливих політичних, економічних та соціальних тем, які зараз відбуваються у світі. Зокрема, однією із найважливіших тем є — доля військової допомоги для України та переговори президента Володимира Зеленського із партнерами.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 7 липня

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олег Рубан, заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт";

Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";

Олег Домбровський, полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, міжнародний журналіст;

Петро Олещук, політолог;

Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати;

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;

Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.

Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило інформацію, який тип зброї попросила Україна в Німеччини.

Також нещодавно Володимир Зеленський підписав іще один санкційний пакет.

А президент США Дональд Трамп дав оцінку розмові із Володимиром Путіним.