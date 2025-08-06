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Жесткий план Трампа и мобилизация в РФ — эфир Ранок.LIVE

Жесткий план Трампа и мобилизация в РФ — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2025 г. 8:00

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08:00 Оружие от ЕС и дедлайн Трампа — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против "теневого флота" РФ. Тем временем Путин намерен сформировать 10 новых дивизий до конца этого года.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 6 августа.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • кандидат политических наук Роман Кисленко;
  • военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
  • спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
  • дипломат, юрист-международник Владимир Пузырко;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник;
  • народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против российского "теневого флота";
  • О координации с Белым Домом рассказал Владимир Зеленский в вечернем обращении, добавив, что Украина готовит дроновую сделку со Штатами;
  • Тем временем Сырский доложил, что РФ хочет сформировать 10 новых дивизий до конца года.

Напомним, что во вторник, 5 августа, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Ранее Трамп объявил десятидневный ультиматум России для завершения войны, который завершается 8 августа. Тогда он объявит новые жесткие санкции.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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