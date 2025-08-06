Жесткий план Трампа и мобилизация в РФ — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против "теневого флота" РФ. Тем временем Путин намерен сформировать 10 новых дивизий до конца этого года.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 6 августа.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- кандидат политических наук Роман Кисленко;
- военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
- спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
- дипломат, юрист-международник Владимир Пузырко;
- председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник;
- народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против российского "теневого флота";
- О координации с Белым Домом рассказал Владимир Зеленский в вечернем обращении, добавив, что Украина готовит дроновую сделку со Штатами;
- Тем временем Сырский доложил, что РФ хочет сформировать 10 новых дивизий до конца года.
Напомним, что во вторник, 5 августа, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Ранее Трамп объявил десятидневный ультиматум России для завершения войны, который завершается 8 августа. Тогда он объявит новые жесткие санкции.