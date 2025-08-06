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Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

06 серпня 2025 р. 08:00

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Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

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У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

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Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2025
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Заява США про Україну та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2025
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23:08 Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

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17:55 Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

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08:00 Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти "тіньового флоту" РФ. Тим часом Путін має намір сформувати 10 нових дивізій до кінця цього року.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 6 серпня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • кандидат політичних наук Роман Кисленко;
  • військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегіжних досліджень Ярослав Жаліло;
  • дипломат, юрист-міжнародник Володимир Пузирко;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник;
  • народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій  Леонов.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти російського "тіньового флоту";
  • Про координацію з Білим Домом розповів Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, додавши, що Україна готує дронову угоду зі Штатами;
  • Тим часом Сирський доповів, що РФ хоче сформувати 10 нових дивізій до кінця року.

Нагадаємо, що у вівторок, 5 серпня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Раніше Трамп оголосив десятиденний ультиматум Росії для завершення війни, який завершується 8 серпня. Тоді він оголосить нові жорсткі санкції.

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11:05 Квартири від забудовника — які міста вражають низькими цінами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:02 Кабмін призначив директора Бюро економічної безпеки

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