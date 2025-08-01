Жесткие условия Трампа и созыв Совбеза ООН — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп требует завершения российско-украинской войны до 8 августа. Тем временем Украина в ответ на новую волну российских атак, повлекших гибель мирных жителей, инициировала экстренное заседание Совета безопасности ООН.

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О чем эфир

Среди ключевых тем утреннего эфира:

Четкий дедлайн Трампа для Путина по завершению войны в Украине;

США выделит 1 млрд финансовой помощи Украине в 2026 году;

Украина созывает срочное заседание Совета безопасности ООН в пятницу, 1 августа.

Гостями студии Новини.LIVE станут:

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии;

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Игорь Швайка, заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант;

Александр Павличенко, исполнительный директор украинско-гельсинского союза по правам человека;

Олег Устенко, экономист, Советник Президента в 2019-м 2024-м годах;

Тарас Тарасенко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Адриан Прокип, руководитель программы "Энергетика" Украинского Института Будущего;

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, Белый дом обнародовал обновленные ставки взаимных пошлин, которые касаются импорта из нескольких стран.

Кроме того, власти Никарагуа признали оккупированные украинские территории частью РФ.