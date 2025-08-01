Жесткие условия Трампа и созыв Совбеза ООН — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп требует завершения российско-украинской войны до 8 августа. Тем временем Украина в ответ на новую волну российских атак, повлекших гибель мирных жителей, инициировала экстренное заседание Совета безопасности ООН.
Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
О чем эфир
Среди ключевых тем утреннего эфира:
- Четкий дедлайн Трампа для Путина по завершению войны в Украине;
- США выделит 1 млрд финансовой помощи Украине в 2026 году;
- Украина созывает срочное заседание Совета безопасности ООН в пятницу, 1 августа.
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии;
- Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
- Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Игорь Швайка, заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант;
- Александр Павличенко, исполнительный директор украинско-гельсинского союза по правам человека;
- Олег Устенко, экономист, Советник Президента в 2019-м 2024-м годах;
- Тарас Тарасенко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Адриан Прокип, руководитель программы "Энергетика" Украинского Института Будущего;
- Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.
Напомним, Белый дом обнародовал обновленные ставки взаимных пошлин, которые касаются импорта из нескольких стран.
Кроме того, власти Никарагуа признали оккупированные украинские территории частью РФ.