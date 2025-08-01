Жорсткі умови Трампа та скликання Радбезу ООН — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп вимагає завершення російсько-української війни до 8 серпня. Тим часом Україна у відповідь на нову хвилю російських атак, що спричинили загибель мирних мешканців, ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН.

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Про що ефір

Серед ключових тем ранкового ефіру:

Чіткий дедлайн Трампа для Путіна щодо завершення війни в Україні;

США виділить 1 млрд фінансової допомоги Україні 2026 року;

Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН у п'ятницю, 1 серпня.

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проєктування "Діалог";

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Ігор Швайка, заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант;

Олександр Павліченко, виконавчий директор українсько-гельсінської спілки з прав людини;

Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках;

Тарас Тарасенко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Адріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" Українського Інституту Майбутнього;

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив оновлені ставки взаємних мит, які стосуються імпорту з декількох країн.

Крім того, влада Нікарагуа визнала окуповані українські території частиною РФ.