Жорсткі умови Трампа та скликання Радбезу ООН — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп вимагає завершення російсько-української війни до 8 серпня. Тим часом Україна у відповідь на нову хвилю російських атак, що спричинили загибель мирних мешканців, ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН.
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Про що ефір
Серед ключових тем ранкового ефіру:
- Чіткий дедлайн Трампа для Путіна щодо завершення війни в Україні;
- США виділить 1 млрд фінансової допомоги Україні 2026 року;
- Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН у п'ятницю, 1 серпня.
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;
- Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проєктування "Діалог";
- Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
- Ігор Швайка, заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант;
- Олександр Павліченко, виконавчий директор українсько-гельсінської спілки з прав людини;
- Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках;
- Тарас Тарасенко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
- Адріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" Українського Інституту Майбутнього;
- Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.
Нагадаємо, Білий дім оприлюднив оновлені ставки взаємних мит, які стосуються імпорту з декількох країн.
Крім того, влада Нікарагуа визнала окуповані українські території частиною РФ.