Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE arrow
Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

26 декабря 2024 г. 18:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что энергокабель между Финляндией и Эстонией мог разорвать танкер "теневого" флота России. В то же время российская ЗРК запустила ракету по самолету над Грозным, он упал в Казахстане.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 18:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко;
  • народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета, фракция "Европейская Солидарность" Леонид Емец;
  • депутат Киевского городского совета, фракция "Голос", военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
  • глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

Вместе с ведущими Диной Бернацкой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • Россияне ударили по жилому сектору в Слатином;
  • Украина получила от ЕС 86 миллионов евро на защиту энергетики;
  • нардеп Южанина допускает возможность работы ТЦК за рубежом;
  • Байден призвал нарастить военную помощь Украине;
  • Орбан называет Путина "честным партнером", пока РФ обстреливает Украину ракетами, — Туск.

Напомним, поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов и приказали лететь через Каспийское море в направление Актау в Казахстане, где он позже упал.

На борту самолета, который упал в Казахстане, находилось 67 пассажиров. Известно, что после аварии выжило 28 человек.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

18:25 В Харькове прогремел взрыв

18:22 Жестокие последствия ядерной войны — как это видит ИИ

18:18 На Закарпатье уклонисты маскировались в траурном кортеже — фото

18:15 Изменения в долларах – когда появились последние версии денег

18:05 Метро на Виноградарь — в КГВА раскрыли, где возьмут деньги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:03 Как работают протезы конечностей — объяснение протезиста

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

17:58 Законный отказ от повестки — в какой ситуации это возможно

17:51 На Одессу надвигается ураган — позаботьтесь о безопасности

17:47 ГБР объявило подозрение командиру одного из взводов 211-й бригады

Срочная новость

18:25 В Харькове прогремел взрыв

18:22 Жестокие последствия ядерной войны — как это видит ИИ

18:18 На Закарпатье уклонисты маскировались в траурном кортеже — фото

18:15 Изменения в долларах – когда появились последние версии денег

18:05 Метро на Виноградарь — в КГВА раскрыли, где возьмут деньги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:03 Как работают протезы конечностей — объяснение протезиста

17:58 Законный отказ от повестки — в какой ситуации это возможно

17:51 На Одессу надвигается ураган — позаботьтесь о безопасности

17:47 ГБР объявило подозрение командиру одного из взводов 211-й бригады

17:47 В Сумах в очередной раз раздался взрыв, — СМИ

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество