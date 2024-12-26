Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что энергокабель между Финляндией и Эстонией мог разорвать танкер "теневого" флота России. В то же время российская ЗРК запустила ракету по самолету над Грозным, он упал в Казахстане.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 18:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко;

народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета, фракция "Европейская Солидарность" Леонид Емец;

депутат Киевского городского совета, фракция "Голос", военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;

глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

Вместе с ведущими Диной Бернацкой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

Россияне ударили по жилому сектору в Слатином;

Украина получила от ЕС 86 миллионов евро на защиту энергетики;

нардеп Южанина допускает возможность работы ТЦК за рубежом;

Байден призвал нарастить военную помощь Украине;

Орбан называет Путина "честным партнером", пока РФ обстреливает Украину ракетами, — Туск.

Напомним, поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов и приказали лететь через Каспийское море в направление Актау в Казахстане, где он позже упал.

На борту самолета, который упал в Казахстане, находилось 67 пассажиров. Известно, что после аварии выжило 28 человек.