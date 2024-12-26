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Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

26 грудня 2024 р. 18:03

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18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

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18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

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12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

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12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

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11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

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10:24Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

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08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

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08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

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18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що енергокабель між Фінляндією та Естонією міг розірвати танкер "тіньового" флоту Росії. Водночас російська ЗРК запустила ракету по літаку над Грозним, він впав в Казахстані.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 18:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко;  
  • народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради, фракція "Європейська Солідарність" Леонід Ємець;
  • депутат Київської міської ради, фракція "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук; 
  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

Разом з ведучими Діною Бернацькою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • росіяни вдарили по житловому сектору в Слатиному;
  • Україна отримала від ЄС 86 мільйонів євро на захист енергетики;
  • нардепка Южаніна допускає можливість роботи ТЦК за кордоном;
  • Байден закликав наростити військову допомогу Україні;  
  • Орбан називає Путіна "чесним партнером", поки РФ обстрілює Україну ракетами, — Туск.

Нагадаємо, пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів та наказали летіти через Каспійське море в напрямку Актау в Казахстані, де він пізніше впав.

На борту літака, який впав у Казахстані, перебувало 67 пасажирів. Відомо, що після аварії вижило 28 людей.

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19:17 Військова служба за контрактом — що слід знати одеситам

19:16 Чому варто вибрати кнопковий телефон як запасний у 2025 році

18:58 У США розробили "ефективний" засіб боротьби з раком кишківника

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:43 Кіберполіція запобігла продажу унікального артефакту — фото

18:33 На Одещині знайшли гроші давніх кельтів — який вигляд мають

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18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

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18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

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10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

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08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

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03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход