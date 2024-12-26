Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що енергокабель між Фінляндією та Естонією міг розірвати танкер "тіньового" флоту Росії. Водночас російська ЗРК запустила ракету по літаку над Грозним, він впав в Казахстані.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 18:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко;
- народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради, фракція "Європейська Солідарність" Леонід Ємець;
- депутат Київської міської ради, фракція "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
- голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.
Разом з ведучими Діною Бернацькою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- росіяни вдарили по житловому сектору в Слатиному;
- Україна отримала від ЄС 86 мільйонів євро на захист енергетики;
- нардепка Южаніна допускає можливість роботи ТЦК за кордоном;
- Байден закликав наростити військову допомогу Україні;
- Орбан називає Путіна "чесним партнером", поки РФ обстрілює Україну ракетами, — Туск.
Нагадаємо, пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів та наказали летіти через Каспійське море в напрямку Актау в Казахстані, де він пізніше впав.
На борту літака, який впав у Казахстані, перебувало 67 пасажирів. Відомо, що після аварії вижило 28 людей.