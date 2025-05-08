Женщина впервые за 27 месяцев услышала новости о пропавшем сыне

На большом обмене военнопленных женщина впервые за три года получила информацию о сыне, которого ищет все время войны. По фотографиям его узнал один из защитников, которого РФ удерживала в плену.

Эмоциональный и чувствительный момент зафиксировали Новини.LIVE.

Мужчина рассказал матери, что ищет своего сына о том, что работал вместе с ним в колонии в российском городе Кировск. С мужчиной все хорошо.

"Мой сын жив, слава Богу, что он жив. 27 месяцев ищем его и наконец нашли", — обрадовалась женщина.

Напомним, во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников Украины.