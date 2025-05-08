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Жінка вперше за 27 місяців почула новини про зниклого сина

Жінка вперше за 27 місяців почула новини про зниклого сина

08 травня 2025 р. 17:55

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Жінка вперше за 27 місяців почула новини про зниклого сина

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На великому обміні військовополонених жінка вперше за три роки отримала інформацію про сина, якого шукає увесь час війни. По фотографіях його упізнав один із захисників, якого РФ утримувала у полоні.

Емоційний та чутливий момент зафіксували Новини.LIVE.

Чоловік розповів матері, що шукає свого сина про те, що працював разом із ним у колонії у російському місті Кіровськ. Із чоловіком все добре. 

"Мій син живий, слава Богу, що він живий. 27 місяців шукаємо його і нарешті знайшли", — зраділа жінка.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників України.   
 

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18:15 Люди без житла — одеська 16-поверхівка після дронової атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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6 лютого 2024
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Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона