Жінка вперше за 27 місяців почула новини про зниклого сина

На великому обміні військовополонених жінка вперше за три роки отримала інформацію про сина, якого шукає увесь час війни. По фотографіях його упізнав один із захисників, якого РФ утримувала у полоні.

Емоційний та чутливий момент зафіксували Новини.LIVE.

Чоловік розповів матері, що шукає свого сина про те, що працював разом із ним у колонії у російському місті Кіровськ. Із чоловіком все добре.

"Мій син живий, слава Богу, що він живий. 27 місяців шукаємо його і нарешті знайшли", — зраділа жінка.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників України.

