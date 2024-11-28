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Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

28 ноября 2024 г. 12:37

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12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

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В Украине повысятся налоги. В декабре вырастет военный сбор, а в начале января — налоги для ФЛП.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в эфире Ранок.LIVE в четверг, 28 ноября.

Когда будет повышение налогов в Украине

По словам Железняка, в Украине повысят налоги с начала зимы. Речь идет об увеличении военного сбора и повышении налогов для физических лиц-предпринимателей.

"По ФЛПам — мы отстояли, чтобы было с 1 января. Желательно вообще было бы не повышать, но уже как есть", — сказал нардеп.

Железняк рассказал и о сроках повышения военного сбора. По его словам, закон вступит в силу после его публикации.

"Опубликуют за день до начала месяца. Соответственно, с 1 декабря вступит в действие", — сообщил нардеп.

Напомним, налоговый комитет принял решение отменить повышение налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году. Это позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей.

Кабмин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о подписании законов о государственном бюджете и изменениях в налоговый кодекс. Законопроект о повышении налогов начнет действовать уже с 1 декабря.

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13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

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