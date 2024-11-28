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Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

28 листопада 2024 р. 12:37

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В Україні підвищаться податки. У грудні зросте військовий збір, а на початку січня — податки для ФОПів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в ефірі Ранок.LIVE в четвер, 28 листопада.

Коли буде підвищення податків в Україні

За словами Железняка, в Україні підвищать податки з початку зими. Йдеться про збільшення військового збору та підвищення податків для фізичних осіб-підприємців.

"По ФОПам — ми відстояли, щоб було з 1 січня. Бажано взагалі було б не підвищувати, але вже як є", — сказав нардеп.

Железняк розповів і про терміни підвищення військового збору. За його словами, закон вступить в дію після його публікації.

"Опублікують за день до початку місяця. Відповідно, з 1 грудня вступить в дію", — повідомив нардеп.

Нагадаємо, податковий комітет ухвалив рішення скасувати підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році. Це дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на підприємців.

Кабмін звернувся до Президента України Володимира Зеленського щодо підписання законів про державний бюджет та зміни до податкового кодексу. Законопроєкт про підвищення податків почне діяти вже з 1 грудня.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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