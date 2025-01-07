Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что закрытие ФЛП в Украине обусловлено последствиями детенизации. Также значительную роль играют переезд вынужденно перемещенных лиц и "миграция" на контракты в IT-сфере.

Такое мнение Железняк высказал в эфире День.LIVE во вторник, 7 января.

ФЛП закрываются из-за ряда факторов

Нардеп также подчеркнул, что на эту ситуацию влияет "непутевая, по моему мнению, государственная политика, в частности, повышение налогов".

"Налоги увеличились, а в проекте бюджета на 2025 год притянули чиновники норму о том, что теперь уплата ЕСВ обязательна, что по факту заставило людей закрыть "спящие ФЛП"", — отметил нардеп.

Впрочем, Железняк особо подчеркнул, что нельзя считать причиной этого процесса что-то одно. Несколько факторов играют одинаковую роль.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает существенное повышение налогов для ФЛП и бизнеса. Это решение называют историческим из-за масштабности изменений.

Кроме того, в Украине будет введена прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. По словам Даниила Гетманцева, депутаты будут рассматривать этот вопрос после завершения войны.