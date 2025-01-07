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Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

7 января 2025 г. 19:43

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12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

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10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

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08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

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Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что закрытие ФЛП в Украине обусловлено последствиями детенизации. Также значительную роль играют переезд вынужденно перемещенных лиц и "миграция" на контракты в IT-сфере.

Такое мнение Железняк высказал в эфире День.LIVE во вторник, 7 января.

ФЛП закрываются из-за ряда факторов

Нардеп также подчеркнул, что на эту ситуацию влияет "непутевая, по моему мнению, государственная политика, в частности, повышение налогов".

"Налоги увеличились, а в проекте бюджета на 2025 год притянули чиновники норму о том, что теперь уплата ЕСВ обязательна, что по факту заставило людей закрыть "спящие ФЛП"", — отметил нардеп.

Впрочем, Железняк особо подчеркнул, что нельзя считать причиной этого процесса что-то одно. Несколько факторов играют одинаковую роль.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает существенное повышение налогов для ФЛП и бизнеса. Это решение называют историческим из-за масштабности изменений.

Кроме того, в Украине будет введена прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. По словам Даниила Гетманцева, депутаты будут рассматривать этот вопрос после завершения войны.

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20:55 Терехов объяснил, почему партнеры не инвестируют в Харьков

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

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13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

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10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

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