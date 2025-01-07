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Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

07 січня 2025 р. 19:43

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17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

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16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

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13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

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12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

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Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що закриття ФОПів в Україні зумовлене наслідками детінізації. Також значну роль відіграють переїзд вимушено переміщених осіб та "міграція" на контракти в IT-сфері. 

Таку думку Железняк висловив в ефірі День.LIVE у вівторок, 7 січня.

ФОПи закриваються через низку факторів

Нардеп також наголосив, що на цю ситуацію впливає "недолуга, на мою думку, державна політика, зокрема, підвищення податків".

"Податки збільшились, а в проєкті бюджету на 2025 рік притягнули урядовці норму про те, що тепер сплата ЄСВ обов'язкова, що по факту змусило людей закрити "сплячі ФОПи"", — зазначив нардеп.

Втім, Железняк особливо наголосив, що не можна вважати причиною цього процесу щось одне. Кілька факторів грають однакову роль.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення податків для ФОП та бізнесу. Це рішення називають історичним через масштабність змін.

Крім того, в Україні буде запроваджено прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб. За словами Данила Гетманцева, депутати розглядатимуть це питання після завершення війни.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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