Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 26 февраля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, попробуем спрогнозировать, чем закончится визит Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и будет ли подписано соглашение с Соединенными Штатами.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Обсудим:

Зеленский едет в Вашингтон: подпишет ли соглашение о металлах?

Продолжит ли Starlink предоставлять услуги Украине?

Сколько денег необходимо для восстановления Украины?

Гости сегодняшнего эфира:

глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;

командир отдельной службы БпЛА Украинской Добровольческой Армии Ашот Арутюнян;

политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;

народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;

политолог-международница, экс-советник председателя Верховной Рады Украины (2019-2021 гг.) Вера Константинова;

политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;

кандидат политических наук Алексей Якубин.

Ранее мы писали, что Украина и США согласовали условия соглашения о редких земельных ресурсах. Зеленский в ближайшие дни может приехать в Белый дом для церемонии подписания.

Напомним, Польша передаст Украине терминалы Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте. Известно, что заказано уже 5 000 устройств.