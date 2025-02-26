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Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
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17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

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13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

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08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
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17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

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13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

Сегодня, 26 февраля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, попробуем спрогнозировать, чем закончится визит Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и будет ли подписано соглашение с Соединенными Штатами.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Обсудим:

  • Зеленский едет в Вашингтон: подпишет ли соглашение о металлах?
  • Продолжит ли Starlink предоставлять услуги Украине?
  • Сколько денег необходимо для восстановления Украины?

Гости сегодняшнего эфира:

  • глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • командир отдельной службы БпЛА Украинской Добровольческой Армии Ашот Арутюнян;
  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
  • политолог-международница, экс-советник председателя Верховной Рады Украины (2019-2021 гг.) Вера Константинова;
  • политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин.

Ранее мы писали, что Украина и США согласовали условия соглашения о редких земельных ресурсах. Зеленский в ближайшие дни может приехать в Белый дом для церемонии подписания.

Напомним, Польша передаст Украине терминалы Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте. Известно, что заказано уже 5 000 устройств.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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