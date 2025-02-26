Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 26 лютого, разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, спробуємо спрогнозувати, чим закінчиться візит Президента України Володимира Зеленського у Білий дім та чи буде підписана угода зі Сполученими Штатами.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Обговоримо:

Зеленський їде у Вашингтон: чи підпише угоду про метали?

Чи продовжить Starlink надавати послуги Україні?

Скільки грошей необхідно для відновлення України?

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж;

командир окремої служби БпЛА Української Добровольчої Армії Ашот Арутюнян;

політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;

народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу;

політологиня-міжнародниця, ексрадниця голови Верховної Ради України (2019-2021 рр.) Віра Константинова;

політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;

кандидат політичних наук Олексій Якубін.

Раніше ми писали, що Україна та США погодили умови угоди про рідкісні земельні ресурси. Зеленський найближчими днями може приїхати до Білого дому для церемонії підписання.

Нагадаємо, Польща передасть Україні термінали Starlink для забезпечення стабільного звʼязку на фронті. Відомо, що замовлено вже 5 000 пристроїв.