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Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025 р. 08:00

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

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16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

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13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
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21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

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16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025
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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
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17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

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16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

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13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
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21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

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16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

Сьогодні, 26 лютого, разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, спробуємо спрогнозувати, чим закінчиться візит Президента України Володимира Зеленського у Білий дім та чи буде підписана угода зі Сполученими Штатами.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Обговоримо: 

  • Зеленський їде у Вашингтон: чи підпише угоду про метали?
  • Чи продовжить Starlink надавати послуги Україні?
  • Скільки грошей необхідно для відновлення України?

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж;
  • командир окремої служби БпЛА Української Добровольчої Армії Ашот Арутюнян;
  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу;
  • політологиня-міжнародниця, ексрадниця голови Верховної Ради України (2019-2021 рр.) Віра Константинова;
  • політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін.

Раніше ми писали, що Україна та США погодили умови угоди про рідкісні земельні ресурси. Зеленський найближчими днями може приїхати до Білого дому для церемонії підписання.

Нагадаємо, Польща передасть Україні термінали Starlink для забезпечення стабільного звʼязку на фронті. Відомо, що замовлено вже 5 000 пристроїв.

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08:58 Трамп допускає надання громадянства США олігархам з Росії

08:50 Знижки на електроенергію — скільки мають платити УБД

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:48 Супутники зафіксували переміщення вантажів між КНДР і Росією

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