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Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

14 февраля 2025 г. 17:50

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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

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12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко, политтехнолог Руслан Рохов, глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов, эксперт-международник Евгений Добряк, кандидат исторических и политических наук Андреас Умланд, политический психолог Всеволод Зеленин и военный обозреватель Давид Шарп. В частности, они обсудят слова Президента Украины Владимира Зеленского к лидеру США Дональду Трампу.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют Мюнхенскую конференцию, ожидания и первые результаты.

Также они отреагируют на слова Зеленского о возможном нападении российских оккупантов на НАТО в следующем году.

Среди других тем:

  • Кэллог: Путин не сможет избежать прямых переговоров с Зеленским;
  • Россия попала дроном по ЧАЭС;
  • Украина доработала соглашение о партнерстве с США по редкоземельным металлам;
  • Возможные выборы в Украине.

Напомним, Зеленский заявил, что Трамп не настроен обсуждать вопрос вступления Украины в НАТО и открыто выражает эту позицию.

Также Зеленский высказал предположение, что Кремль может готовиться к потенциальному вооруженному конфликту с НАТО в 2026 году.

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19:05 Киевстар, Vodafone, lifecell — какой тариф с Интернетом выбрать

18:58 Ткаченко заявил об активной выдаче КГГА пропусков для езды ночью

18:55 РФ засекретила количество погибших птиц из-за мазута в море

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:37 В Мюнхене началась встреча Зеленского с Вэнсом

18:37 ГБР задержало директора онлайн-казино Pin-Up — в чем подозревают

18:20 Встреча Зеленского с Коштой и фон дер Ляйен — что обсудили

18:15 Деньги на войну — какие страны покупают российский газ и почему

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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир