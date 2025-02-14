Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко, политтехнолог Руслан Рохов, глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов, эксперт-международник Евгений Добряк, кандидат исторических и политических наук Андреас Умланд, политический психолог Всеволод Зеленин и военный обозреватель Давид Шарп. В частности, они обсудят слова Президента Украины Владимира Зеленского к лидеру США Дональду Трампу.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют Мюнхенскую конференцию, ожидания и первые результаты.

Также они отреагируют на слова Зеленского о возможном нападении российских оккупантов на НАТО в следующем году.

Среди других тем:

Кэллог: Путин не сможет избежать прямых переговоров с Зеленским;

Россия попала дроном по ЧАЭС;

Украина доработала соглашение о партнерстве с США по редкоземельным металлам;

Возможные выборы в Украине.

Напомним, Зеленский заявил, что Трамп не настроен обсуждать вопрос вступления Украины в НАТО и открыто выражает эту позицию.

Также Зеленский высказал предположение, что Кремль может готовиться к потенциальному вооруженному конфликту с НАТО в 2026 году.