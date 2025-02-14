Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко, політтехнолог Руслан Рохов, голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов, експерт-мiжнародник Євген Добряк, кандидат історичних та політичних наук Андреас Умланд, політичний психолог Всеволод Зеленін та військовий оглядач Давид Шарп. Зокрема, вони обговорять слова Президента України Володимира Зеленського до лідера США Дональда Трампа.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують Мюнхенську конференцію, очікування та перші результати.

Також вони відреагують на слова Зеленського про можливий напад російських окупантів на НАТО наступного року.

Серед інших тем:

Келлог: Путін не зможе уникнути прямих переговорів із Зеленським;

Росія влучила дроном по ЧАЕС;

Україна доопрацювала угоду про партнерство з США щодо рідкісноземельних металів;

Можливі вибори в Україні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Трамп не налаштований обговорювати питання вступу України до НАТО та відкрито висловлює цю позицію.

Також Зеленський висловив припущення, що Кремль може готуватися до потенційного збройного конфлікту з НАТО у 2026 році.