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Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

14 лютого 2025 р. 17:50

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17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

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12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

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08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Text

13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко, політтехнолог Руслан Рохов, голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов, експерт-мiжнародник Євген Добряк, кандидат історичних та політичних наук Андреас Умланд, політичний психолог Всеволод Зеленін та військовий оглядач Давид Шарп. Зокрема, вони обговорять слова Президента України Володимира Зеленського до лідера США Дональда Трампа.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують Мюнхенську конференцію, очікування та перші результати. 

Також вони відреагують на слова Зеленського про можливий напад російських окупантів на НАТО наступного року.

Серед інших тем: 

  • Келлог: Путін не зможе уникнути прямих переговорів із Зеленським;
  • Росія влучила дроном по ЧАЕС;
  • Україна доопрацювала угоду про партнерство з США щодо рідкісноземельних металів;
  • Можливі вибори в Україні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Трамп не налаштований обговорювати питання вступу України до НАТО та відкрито висловлює цю позицію.

Також Зеленський висловив припущення, що Кремль може готуватися до потенційного збройного конфлікту з НАТО у 2026 році. 

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17:50 Три причини, чому Манчестер Сіті пройде Реал

17:47 Трамп заявив, що на Україну чекає політична перестановка

17:44 Сибіга пригадав, як три роки тому із Зеленським був у Мюнхені

17:31 Готуйте теплі речі — Одещину може накрити сніг з дощем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Зеленський сказав, скільки треба людей в армії для захисту від РФ

17:30 Зеленський пояснив, для чого поїде у Саудівську Аравію

17:24 Сенатор США пояснив, що буде у разі повторного вторгнення РФ

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

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12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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