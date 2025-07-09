Зеленский встретился с Папой Римским — эфир Вечір.LIVE

В среду, 9 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим. Глава государства встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 9 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин;

народный депутат Украины от партии "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;

журналист (Израиль) Сергей Ауслендер.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане;

Мерц во время дебатов в Бундестаге пообещал Украине дальнейшую поддержку;

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной во вторжении в Украину и сбитии рейса MH17, — AP News;

В Киеве задержали китайских шпионов, которые хотели похитить секретные технологии ракет "Нептун", — СБУ;

Литва и Финляндия начнут производство противопехотных мин для собственных нужд и Украины, — Reuters.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский прибыл в столицу Италии с официальным визитом.

Также мы сообщали, что украинский лидер встретился с Папой Римским в Ватикане.