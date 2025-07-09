Зеленський зустрівся з Папою Римським — ефір Вечір.LIVE

У середу, 9 липня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. Глава держави зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 9 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

заступник голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін;

народний депутат України від партії "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;

журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані;

Мерц під час дебатів у Бундестазі пообіцяв Україні подальшу підтримку;

Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у вторгненні в Україну та збитті рейсу MH17, — AP News;

У Києві затримали китайських шпигунів, які хотіли викрасти секретні технології ракет "Нептун", — СБУ;

Литва та Фінляндія розпочнуть виробництво протипіхотних мін для власних потреб та України, — Reuters.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський прибув до столиці Італії з офіційним візитом.

Також ми повідомляли, що український лідер зустрівся з Папою Римським у Ватикані.