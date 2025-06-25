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Главная arrow Відео arrow Зеленский встретится с Трампом в Гааге — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский встретится с Трампом в Гааге — эфир Ранок.LIVE

Зеленский встретится с Трампом в Гааге — эфир Ранок.LIVE

25 июня 2025 г. 8:00

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Гости эфира Ранок.LIVE обсудят, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. В то же время глава государства уже провел разговор с американскими сенаторами.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали:

  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион";
  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель;
  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Егор Брайлян, кандидат исторических наук, журналист-международник;
  • Богдан Кицак, народный депутат, партия "Слуга народа", член комитета по вопросам экономического развития;
  • Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95";
  • Павел Фролов, народный депутат, партия "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

Напомним, 25 июня Зеленский может встретиться с Трампом в обеденное время. После прибытия лидера США в Гаагу начнется официальный ужин в резиденции Нидерландского короля.

А 24 июня Зеленский провел встречу с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, они обсудили давление на Россию.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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