Зеленский встретится с Трампом в Гааге — эфир Ранок.LIVE

Гости эфира Ранок.LIVE обсудят, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. В то же время глава государства уже провел разговор с американскими сенаторами.

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Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали:

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион";

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;

Николай Томенко, политический и общественный деятель;

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба";

Егор Брайлян, кандидат исторических наук, журналист-международник;

Богдан Кицак, народный депутат, партия "Слуга народа", член комитета по вопросам экономического развития;

Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95";

Павел Фролов, народный депутат, партия "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

Напомним, 25 июня Зеленский может встретиться с Трампом в обеденное время. После прибытия лидера США в Гаагу начнется официальный ужин в резиденции Нидерландского короля.

А 24 июня Зеленский провел встречу с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, они обсудили давление на Россию.