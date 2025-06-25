Зеленский встретится с Трампом в Гааге — эфир Ранок.LIVE

Гости эфира Ранок.LIVE обсудят, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. В то же время глава государства уже провел разговор с американскими сенаторами.
Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE
Гостями эфира Ранок.LIVE стали:
- Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
- Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион";
- Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;
- Николай Томенко, политический и общественный деятель;
- Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба";
- Егор Брайлян, кандидат исторических наук, журналист-международник;
- Богдан Кицак, народный депутат, партия "Слуга народа", член комитета по вопросам экономического развития;
- Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95";
- Павел Фролов, народный депутат, партия "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам бюджета.
Напомним, 25 июня Зеленский может встретиться с Трампом в обеденное время. После прибытия лидера США в Гаагу начнется официальный ужин в резиденции Нидерландского короля.
А 24 июня Зеленский провел встречу с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, они обсудили давление на Россию.