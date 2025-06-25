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Зеленський зустрінеться з Трампом у Гаазі — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з Трампом у Гаазі — ефір Ранок.LIVE

25 червня 2025 р. 08:00

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Гості ефіру Ранок.LIVE обговорять, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з лідером США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Водночас глава держави вже провів розмову з американськими сенаторами.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали:

  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон";
  • Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;
  • Микола Томенко, політичний та громадський діяч;
  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник;
  • Богдан Кицак, народний депутат, партія "Слуга народу", член комітету з питань економічного розвитку;
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95";
  • Павло Фролов, народний депутат, партія "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань бюджету.

Нагадаємо, 25 червня Зеленський може зустрітися з Трампом в обідній час. Після прибуття лідера США до Гааги розпочнеться офіційна вечеря в резиденції Нідерландського короля.

А 24 червня Зеленський провів зустріч з лідером Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, вони обговорили тиск на Росію.

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09:03 ГУР і МЗС провели завершальний етап евакуації українців з Ірану

08:53 Угорщина провела консультації щодо вступу України в ЄС

08:50 Пільги на оплату ЖКП — українців чекає тотальна перевірка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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