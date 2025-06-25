Зеленський зустрінеться з Трампом у Гаазі — ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE обговорять, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з лідером США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Водночас глава держави вже провів розмову з американськими сенаторами.

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Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали:

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон";

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;

Микола Томенко, політичний та громадський діяч;

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу";

Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник;

Богдан Кицак, народний депутат, партія "Слуга народу", член комітету з питань економічного розвитку;

Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95";

Павло Фролов, народний депутат, партія "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань бюджету.

Нагадаємо, 25 червня Зеленський може зустрітися з Трампом в обідній час. Після прибуття лідера США до Гааги розпочнеться офіційна вечеря в резиденції Нідерландського короля.

А 24 червня Зеленський провів зустріч з лідером Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, вони обговорили тиск на Росію.