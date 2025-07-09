Зеленский встречается с президентом Италии — прямая трансляция

В среду, 9 июля, в Квиринальском дворце в Риме проходит официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского с лидером Италии Серджо Маттареллой. Политики обсудят важные вопросы.

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Встреча Зеленского с Маттареллой

Ожидается, что во время встречи Зеленский обсудит ключевые вопросы двустороннего сотрудничества с Маттареллой.

Отметим, что 9 июля Президент Украины находится с визитом в Италии. Глава государства планирует провести ряд встреч.

В частности, украинский лидер уже встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане. Подробности разговора пока неизвестны.