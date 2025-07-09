Зеленський зустрічається з президентом Італії — пряма трансляція

У середу, 9 липня, у Квіринальському палаці в Римі відбувається офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідером Італії Серджо Маттареллою. Політики обговорять важливі питання.

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Зустріч Зеленського з Маттареллою

Очікується, що під час зустрічі Зеленський обговорить ключові питання двосторонньої співпраці з Маттареллою.

Зазначимо, що 9 липня Президент України перебуває з візитом в Італії. Глава держави планує провести низку зустрічей.

Зокрема, український лідер вже зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані. Подробиці розмови наразі невідомі.